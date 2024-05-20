Трагическая авария стоила Cruise лицензии на управление парком авто. Теперь оператору роботакси пришлось выплатить крупный штраф.

По словам инсайдера, беседовавшего с изданием Fortune, Cruise теперь придется выплатить до 12 миллионов долларов в качестве компенсации за то, что роботакси этого оператора сбило пешехода в Сан-Франциско в октябре 2023 года. Человек получил серьезные повреждения.

Сделка была заключена еще в начале 2024 года. Пострадавшую женщину уже выписали из больницы. Подробности о ее здоровье пока неизвестны.



Трагическая авария с роботакси произошла на пешеходном переходе. Прежде чем женщину сбил автомобиль Cruise, ее до этого задела другая машина. После этого женщина оказалась перед автомобилем Cruise. Такси оператора распознало человека и резко затормозило, но было уже поздно – женщину все равно сбили. Затем такси предприняло специальный маневр безопасности и проехало 6 метров со скоростью около 11 км/ч. Тем временем пешеход находился под колесами автомобиля.

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После инцидента в Калифорнии была отозвана лицензия всего таксопарка Cruise в США, а генеральный директор Кайл Фогт подал в отставку. Еще девять высокопоставленных сотрудников были уволены, как и четверть персонала.

В прошлом месяце Cruise объявила, что снова начнет тестировать роботакси. Однако во время предстоящих тестов в Фениксе (штат Техас) в машине должны сидеть водители, отвечающие за безопасность. Для компании это важный шаг – вернуть в эксплуатацию свой парк роботакси.