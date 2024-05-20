НАСА хочет потратить больше времени на более тщательное расследование утечки гелия, прежде чем подвергать людей опасности. Возможно, корабль стартует к МКС 25 мая.

Изначально первый пилотируемый корабль Starliner планировалось запустить 6 мая, но затем возникла проблема с ракетой Atlas V, которая должна была доставить космический корабль производителя Boeing. О проблеме стало известно всего за два часа до фактического запуска. Поэтому старт пришлось прервать.

Глава НАСА Билл Нельсон заявил, что безопасность астронавтов важнее всего. Однако для них это стало очень неприятной новостью, поскольку пилоты уже были пристегнуты к своим сиденьям на борту Starliner.

Boeing Starliner. Источник изображения: Boeing

Сообщалось, что дата запуска будет перенесена. Тогда говорилось, что ракета должна стартовать 17 мая, но из-за небольшой утечки гелия запуск вновь был перенесен — теперь уже на 21 мая. В пятницу, 17 мая, НАСА снова получило плохие новости о состоянии корабля и объявило, что запуск теперь будет перенесен на субботу, 25 мая.

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Сообщается, что некоторые процессы для успешной миссии требуют дальнейшего совершенствования. Итак, теперь полет должен состояться не во вторник, как недавно говорилось, а в субботу, 25 мая.

На прошлой неделе сообщалось о небольшой утечке гелия в Starliner.



«Теперь мы хотим продолжить расследование этой утечки гелия из сервисного модуля космического корабля Boeing Starliner, которая произошла на небольшом фланце двигателя системы управления реакцией», — сообщили в НАСА изданию Digital Trends.

Пока неизвестно, состоится ли полет именно в субботу. До тех пор ракета Atlas V и капсула Starliner останутся на стартовой площадке Космического центра Кеннеди во Флориде. Сейчас астронавты находятся на карантине. Планируется, что их доставят обратно в Космический центр Кеннеди ближе к концу недели.

Когда наконец стартует первая пилотируемая миссия Starliner, астронавтов отправят на Международную космическую станцию, где они проведут неделю. Затем они должны начать обратный путь на борту космического корабля Starliner.

Если миссия окажется успешной, то она проложит путь к сертификации Starliner, чтобы НАСА могло допустить космический корабль к новым миссиям наряду с Crew Dragon от SpaceX. Участие в миссиях Starliner дало бы МКС еще один вариант транспортировки грузов и членов экипажа. Между тем с 2020 года Crew Dragon совершил 8 таких полетов на космическую станцию.