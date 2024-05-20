Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
В китайском электромобиле трансформируемый салон — это гостиная, кемпер и кинотеатр одновременно
Новый электрический внедорожник Nio Onvo L60 имеет трансформируемый салон с 17,2-дюймовым дисплеем и надувным матрасом.

Китайский автопроизводитель Nio представил новый электромобиль под своим суббрендом Onvo. Onvo L60 — название внедорожника, который позиционируется как конкурент Tesla Model Y. Ранее можно было увидеть только экстерьер, но теперь производитель опубликовал снимки интересного интерьера, сообщает CarNewsChina. Интерьер объединяет автомобиль, гостиную и автофургон под одной крышей.
Nio Onvo L60 — электрический внедорожник с достаточно вариативным салоном. Изображение: Nio 
Ключевым элементом являются сиденья, спинки которых имеют широкие возможности регулировки. Например, спинки передних сидений можно полностью сложить. Заднее сиденье превращается в диван с подставками для ног, а смотреть фильмы можно на центральном 17,2-дюймовом дисплее на приборной панели. Одну из спинок передних сидений можно сложить вперед и превратить в обеденный стол.

Также можно полностью сложить спинки задних сидений вперед и разложить собственный надувной матрас в задней части автомобиля, который обеспечивает зону для лежания размером 2,3 на 1,4 метра. Типичная китайская семьи (родители и один ребенок) могли бы запросто разместить в этом пространстве. Чехлы на сиденья должны быть безопасными для кожи, антиаллергенными и антибактериальными.
Nio Onvo L60 в режиме диван/кинотеатр. Изображение: Nio 
Nio Onvo L60 будет предлагаться с аккумуляторами трех размеров. Литий-железо-фосфатная батарея емкостью 60 кВтч имеет самый маленький размер. Также существует версия с литий-ионным аккумулятором емкостью 90 кВтч и даже версия с полутвердотельным аккумулятором емкостью 150 кВтч. Сообщается, что дальность перемещения с последним вариантом аккумулятора составляет 1000 километров. 

реклама

В Китае появятся специальные станции замены аккумуляторных систем, где большую батарею можно будет заменить на меньшую версию всего за 3 минуты.

По данным Auto Motor Sport, цена новинки в Китае составляет менее $30 000. Вероятно, Nio Onvo L60 также появится в Европе. Даже с учетом «обычной четырехзначной надбавки» к цене его могут предложить дешевле, чем Tesla Model Y (от $43 000).

#технологии #электромобиль #автомобиль
+
Написать комментарий (0)
Яндекс готовится к массовому выпуску роботов-курьеров
Reuters: Apple работает над еще более тонкой моделью iPhone
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Болгария требует компенсацию в 400 миллионов евро за прекращение поставок российского газа
9
Российские подразделения начали ещё одно наступление на Харьковском направлении
1
Появилось видео распаковки выходящего на днях смартфона Poco F6 Pro
1
Разработка ремастера GTA: Vice City на движке RAGE близится к завершению
3
На аукцион попала самая ценная коллекция монет в истории, скрывать которую завещал первый владелец
2
Ayaneo представляет потрясающие ретро-карманные компьютеры Game Boy DMG и Micro
1
Зеленский рассчитывает на то, что Китай «повлияет» на Россию в вопросе украинского кризиса
4
Россия ввела в орбитальную группировку космическую систему наблюдения за Арктикой
+
Мастерство пилотов Ка-52 "Аллигатор" помогло увернуться от зенитной ракеты ВСУ
3
Подразделения ВДВ закрепились на первой линии многоэтажной застройки в Часов Яре
+
New Atlas: Стартап Hermeus достиг новой вехи в разработке гиперзвукового двигателя
5
С SSD 5-го поколения Intel i7-14700KF на 70 % быстрее при игровых нагрузках, чем AMD Ryzen 7 7800X3D
20
Ростовский «Ростсельмаш» объявил о выпуске первых образцов дорожно-строительной техники
+
Европейские порты переполнены тысячами электромобилей из Китая
1
Lockheed Martin получила новый контракт на создание батарей гиперзвукового оружия
1
Astronomy.com: В образце астероида обнаружены новые породы
1
Xiaomi представила бюджетный монитор Redmi Monitor G24 IPS Edition с частотой 180 Гц
+
iPhone 17 Slim получит совершенно новый дизайн и будет стоить существенно дороже iPhone 15 Pro Max
1
Первая суперъяхта с водородным и дизельным двигателями спущена на воду в Нидерландах
1
Epic Games Store 23 мая бесплатно раздаст Farming Simulator 22 в рамках распродажи
+

Популярные статьи

Почему GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1650 всё ещё в топе самых популярных игровых видеокарт
32
Что вам надо знать перед продажей Xbox series S
19
Итоги гоночного уик-энда 18-19 мая
1
Нетбуки — какими они были, почему исчезли, и чем их можно заменить
9
8 народных процессоров для игровых ПК в 2024 году, о покупке которых вы точно не пожалеете
9
Мое мнение о AyaNeo 2 (Eurogamer)
+
Мое мнение о PlayStation Portal (Eurogamer)
1
Мое мнение о Suicide Squad: Kill the Justice League на PC (Eurogamer)
+
КНР перезагрузит рынок недвижимости за счет выкупа жилья государством
2
О введении новых пошлин на китайские товары Байденом
1

Сейчас обсуждают

nonses84
16:47
Ну вот , теперь целая куча ноутбуков подключенных к инету, будут заменять кучу серверов для ИИ. Хороший выход из ситуации где богатым компаниям добра не нужно будет платить за электричество и обслужив...
К 2027 году две трети продаваемых ноутбуков смогут ускорять работу систем искусственного интеллекта
Tim Ronski
16:46
Респект, толково, жаль что они забросили эту технологию, в конце концов это ведь способ продать больше одной карты не только майнерам
Как я подключил 2 видеокарты RTX 2070 Super к матплате неподходящим по размеру мостом NVLink
Руслан Сизарев
16:43
Ты сначала изучи тему, а потом пукай в комментариях. Майнится очень много монет.
Россия вышла на второе место в мире по объёму добычи криптовалют, уступив только США
nonses84
16:36
Писака котлетный, хватит рекламировать это убежище, у самунга эти чипы ужасное говнисче, были и будут. И сравнение с чипом двухлетней давности тоже та ещё затея. Олень который думает что он самый умны...
Samsung планирует запустить массовое производство 3-нм чипсета Exynos 2500
Sergey Nikolashin
16:33
Есть же люди..
Украинец запустил дрон с российским флагом на 9 мая над рейхстагом, за что ему грозит тюремный срок
nonses84
16:32
Интересно , когда до нее дойдет новость , что отправленные туда помощники из ЕС уже не помощники?
Samsung планирует запустить массовое производство 3-нм чипсета Exynos 2500
nonses84
16:28
Кто-то там в три глотки орал что ИИ не будет забирать рабочие места, но я оказался прав. И это только цветочки , ещё только начинают набирать обороты.
Программисты в РФ недовольны низкими перспективами роста и критикой со стороны руководства
manyamirok prola
16:24
Те прост не на чем, вот и бесишься, т.к ни ПК норм позволить себе не можешь, ни консольку.
Известия: Большинство российских геймеров скачивают компьютерные игры бесплатно
nonses84
16:24
Всё логично, ведь Интел только в маркетинг умеет, а в чистой производительности рулит амд
OnexPlayer выпустит игровой планшет-трансформер X1 и его мини-версию с процессорами AMD
manyamirok prola
16:22
Через три-пять лет москвичи с питерцами пятьжи получат, а региончики завистливо поцокают.
Google: время автономной работы смартфонов на Android 15 в режиме ожидания увеличится на 3 часа
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем