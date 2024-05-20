Новый электрический внедорожник Nio Onvo L60 имеет трансформируемый салон с 17,2-дюймовым дисплеем и надувным матрасом.

Китайский автопроизводитель Nio представил новый электромобиль под своим суббрендом Onvo. Onvo L60 — название внедорожника, который позиционируется как конкурент Tesla Model Y. Ранее можно было увидеть только экстерьер, но теперь производитель опубликовал снимки интересного интерьера, сообщает CarNewsChina. Интерьер объединяет автомобиль, гостиную и автофургон под одной крышей.

Nio Onvo L60 — электрический внедорожник с достаточно вариативным салоном. Изображение: Nio

Ключевым элементом являются сиденья, спинки которых имеют широкие возможности регулировки. Например, спинки передних сидений можно полностью сложить. Заднее сиденье превращается в диван с подставками для ног, а смотреть фильмы можно на центральном 17,2-дюймовом дисплее на приборной панели. Одну из спинок передних сидений можно сложить вперед и превратить в обеденный стол.

Также можно полностью сложить спинки задних сидений вперед и разложить собственный надувной матрас в задней части автомобиля, который обеспечивает зону для лежания размером 2,3 на 1,4 метра. Типичная китайская семьи (родители и один ребенок) могли бы запросто разместить в этом пространстве. Чехлы на сиденья должны быть безопасными для кожи, антиаллергенными и антибактериальными.

Nio Onvo L60 в режиме диван/кинотеатр. Изображение: Nio

Nio Onvo L60 будет предлагаться с аккумуляторами трех размеров. Литий-железо-фосфатная батарея емкостью 60 кВтч имеет самый маленький размер. Также существует версия с литий-ионным аккумулятором емкостью 90 кВтч и даже версия с полутвердотельным аккумулятором емкостью 150 кВтч. Сообщается, что дальность перемещения с последним вариантом аккумулятора составляет 1000 километров.

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В Китае появятся специальные станции замены аккумуляторных систем, где большую батарею можно будет заменить на меньшую версию всего за 3 минуты.

По данным Auto Motor Sport, цена новинки в Китае составляет менее $30 000. Вероятно, Nio Onvo L60 также появится в Европе. Даже с учетом «обычной четырехзначной надбавки» к цене его могут предложить дешевле, чем Tesla Model Y (от $43 000).