Ремонтная платформа iFixit разобрала новый iPad Pro с чипом M4 и обнаружила удивительную инновацию.

В новом iPad Pro от Apple есть большая инновация, которая должна значительно облегчить ремонт. Об этом свидетельствует новое видео от ремонтной платформы iFixit. Они разобрали недавно представленный iPad Pro (13 дюймов) с новым процессором M4.

Скриншот: iFixit Произошло ключевое изменение: чтобы получить доступ к аккумулятору, больше не придется часами снимать все крупные компоненты. Вместо этого две тонкие батареи расположены прямо под панелью дисплея, которая используется для открытия устройства.





Клей всегда был любимым компонентом Apple, и с новым iPad Pro ситуация не изменилась. Батареи прикреплены с помощью 5 клейких полосок, которые нужно вытащить при разборе устройства.

iPad Pro очень тонкий. Толщина всего 5,1 миллиметра; это «самый тонкий продукт Apple за все время», как пишет сама компания. Именно поэтому в нём нет места винтам, а клей используется повсюду — для динамиков, печатной платы, модуля камеры и коаксиального кабеля.

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Проблема очевидна, поскольку существует высокая вероятность того, что эти компоненты погнутся во время снятия и, таким образом, станут непригодными для использования. Термочувствительные камеры также могут быть повреждены, если попытаться удалить множество приклеенных частей.

Apple Pencil Pro сильно поврежден при разборке. Скриншот: iFixit iFixit также разобрал новый Apple Pencil Pro. Портал приходит к неутешительному выводу:

«Это одноразовый лом: как только батарея выйдет из строя, гаджет можно выкидывать».

Долговечность была принесена в жертву тонкому дизайну. Когда эксперт попытался разобрать его, то и стилус, и его пальцы получили серьезные повреждения. Гаджет невозможно было потом починить.

В целом, вывод iFixit таков:

«Новый планшет — это шаг в правильном направлении, но самостоятельно отремонтировать его все равно сложно».

Несмотря на новый тонкий дизайн устройства, Apple попыталась улучшить ремонтопригодность. Учитывая, что дисплей и аккумулятор, вероятно, являются компонентами, которые меняются чаще всего, этот первый шаг оказался успешным, хотя и с некоторыми недостатками.