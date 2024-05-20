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Саудовская Аравия планирует построить роскошный жилой район Jaumur с пристанью для суперяхт
В жилом районе Jaumur планируется возвести сотни вилл. Также планируется построить исследовательский центр.

Из всех фантастических строительных проектах, о которых Саудовская Аравия объявила в последние годы, особенно выделяются проекты новых городов. Страна хочет инвестировать в общей сложности более $1,5 трлн в проекты NEOM для 170-километрового города The Line и множества других проектов.

Изображение: NEOM

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Несколько дней назад было объявлено об очередном новом проекте: это Джаумур (Jaumur), жилого района на берегу моря, в котором будут проживать около 6000 сверхбогатых людей. Район будет построен в заливе Акаба, и до него можно будет добраться в основном на частных яхтах.
Изображение: NEOM

Поэтому там планируется построить пристань, которая, как сказано в описании проекта, будет рассчитана на прием самых больших суперяхт в мире. Пристань будет защищена от волн 1,5-километровой насыпью в море.
Изображение: NEOM

Помимо порта, в Джаумуре планируется построить около 700 роскошных вилл и 500 апартаментов. Здесь также будут построены две гостиницы, каждая на 350 роскошных номеров и люксов. В проект строительства входит центр глубоководных исследований.
Изображение: NEOM

Джаумур в настоящее время доступен только в виде концепции и рисунков. Дата начала строительства и график не были объявлены. Пока неизвестно, будет ли этот роскошный оазис действительно построен, а проект завершен.

Недавно стало известно, что проект строительства футуристического города The Line оказался в затруднительном положении. Сообщается, что финансирование проекта резко сократилось, но ответственные лица отрицают это и хотят придерживаться первоначальных планов.

Всего несколько недель назад было опубликовано несколько аэрофотоснимков, показывающих ход строительства The Line. На фотографиях также можно увидеть строительные площадки плавучего города Оксагон и роскошного острова Синдала.

Помимо этих футуристических городов, Саудовская Аравия работает над другими проектами. К ним относятся огромная лыжная зона «Троена» с искусственным снегом и искусственным горным озером.
Небоскреб кубической формы Мукааб. Изображение: компания New Murabba Development
Также будет построено несколько уникальных небоскребов. К ним относятся мега-здание кубической формы Мукааб, филигранные башни Эпикон и хрустальный небоскреб в горах. Чтобы обеспечить большое количество посетителей, создаются несколько новых саудовских авиакомпаний.

#технологии #саудовская аравия #город
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