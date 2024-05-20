Caterpillar 793 должен пройти испытание на выносливость. Кроме того, предстоит испытать новое топливо на основе спирта.

Бразильская горнодобывающая компания Vale вскоре будет использовать огромный электрический самосвал производителя Caterpillar. Обе компании хотят провести несколько исследований, чтобы проверить, как 240-тонный самосвал ведет себя в повседневной эксплуатации на шахте Минас-Жерайс. Прежде всего, должно быть ясно, сможет ли аккумуляторная система спецтехники выдержать сложные условия.

Источник изображения: Caterpillar

Большим преимуществом электрической версии Cat 793 является то, что данная модель заряжается за счет рекуперации энергии торможения. Самосвал eDumper, который вообще не нужно заряжать, имеет аналогичную концепцию.

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Cat 793 BEV был представлен в качестве прототипа в 2022 году. Технические подробности о грузовике пока не озвучиваются. Во время испытаний он достиг максимальной скорости 60 км/ч при полной загрузке.

В то же время будут протестированы новые приводные решения. Vale хочет провести несколько исследований, чтобы проверить, насколько хорошо спецтехника работает на топливе на основе спирта. Топливо на основе спирта, такое как спирт/этанол (Е100) и бензоспирт (Е25), уже широко используется в Бразилии. Бензоспирт представляет собой смесь, состоящую из 9 частей бензина и одной части спирта.

Также будет испытано топливо, изготовленное из этанола и дизельного топлива. По словам Vale, дизельное топливо является важным фактором выбросов углекислого газа в компании. План Vale состоит в том, чтобы сократить как минимум на 33% объем выбросов к 2030 году.