НАСА запустило новый проект по разработке более экологичных концепций реактивных двигателей. Это сделает следующее поколение самолетов «сверхэффективными», поясняется в заявлении космического агентства США.
Целью проекта «Hybrid Thermally Efficient Core» (HyTEC) является снижение расхода топлива пассажирского самолета на 10%. Для этой цели предстоит разработать гибридно-электрический турбовентиляторный двигатель, который также рассчитан на использование новых, более экологически чистых видов топлива. В настоящее время большинство пассажирских самолетов используют турбовентиляторный двигатель, в котором воздух всасывается и ускоряется, создавая тягу.
На первом этапе проекта исследователи искали подходящие компоненты. Этот этап длился 3 года и был сосредоточен в первую очередь на создании ядра меньшего размера без потери тяги. Это решение потребует меньше топлива, что сделает двигатель более эффективным.
Для этого пришлось увеличить температуру и давление в активной зоне двигателя. Это также потребовало новых или улучшенных материалов в компрессоре высокого давления (КВД), камере сгорания и турбине высокого давления. Компоненты должны выдерживать повышенные температуры.
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В то же время следовало увеличить вентилятор, который всасывает воздух и приводится в движение сердечником. Это решение предназначено для увеличения количества преобразуемого воздуха и, следовательно, тяги. Для достижения этой цели НАСА работает с производителем двигателей GE Aerospace. Их концепция двигателя CFM RISE, разработанная совместно с Safran Aircraft Engines, ляжет в основу прототипа.
В них используется так называемый принцип «открытого вентилятора», при котором корпус вентилятора отсутствует. Их концепция предполагает экономию 20% выбросов и топлива. Они надеются реализовать воздушные полеты без выбросов CO2 к 2050 году.
Целью второго этапа, который сейчас начинается, является создание демонстратора гибридно-электрического самолета. В зависимости от конструкции для вывода машины на высоту полета помимо топлива постоянно или специально для взлета используется электрическая энергия. Это значительно снижает расход топлива и, следовательно, выбросы CO2 без ущерба для производительности. Концепция должна быть не только полностью разработана к 2030 году, но и сама конструкция к этому времени будет установлена на самолетах следующего поколения, поясняет НАСА.
В настоящее время метод строительства двигателя является ключевым препятствием; необходимо комбинировать две формы преобразования энергии. Это может повлиять на аэродинамику, в том числе потому, что самолет станет тяжелее.