Ядро нового типа реактивного двигателя должно быть разработано к 2030 году до такой степени, чтобы с ним могли летать первые самолеты.

НАСА запустило новый проект по разработке более экологичных концепций реактивных двигателей. Это сделает следующее поколение самолетов «сверхэффективными», поясняется в заявлении космического агентства США.

Концепция реактивного двигателя CFM RISE компании General Electric Aerospace. Изображение: GE Aerospace

Целью проекта «Hybrid Thermally Efficient Core» (HyTEC) является снижение расхода топлива пассажирского самолета на 10%. Для этой цели предстоит разработать гибридно-электрический турбовентиляторный двигатель, который также рассчитан на использование новых, более экологически чистых видов топлива. В настоящее время большинство пассажирских самолетов используют турбовентиляторный двигатель, в котором воздух всасывается и ускоряется, создавая тягу.

На первом этапе проекта исследователи искали подходящие компоненты. Этот этап длился 3 года и был сосредоточен в первую очередь на создании ядра меньшего размера без потери тяги. Это решение потребует меньше топлива, что сделает двигатель более эффективным.

Устройство реактивного двигателя. Доработаны компрессор высокого давления (КВД), камера сгорания и турбина высокого давления. Изображение: НАСА

Для этого пришлось увеличить температуру и давление в активной зоне двигателя. Это также потребовало новых или улучшенных материалов в компрессоре высокого давления (КВД), камере сгорания и турбине высокого давления. Компоненты должны выдерживать повышенные температуры.

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В то же время следовало увеличить вентилятор, который всасывает воздух и приводится в движение сердечником. Это решение предназначено для увеличения количества преобразуемого воздуха и, следовательно, тяги. Для достижения этой цели НАСА работает с производителем двигателей GE Aerospace. Их концепция двигателя CFM RISE, разработанная совместно с Safran Aircraft Engines, ляжет в основу прототипа.

В них используется так называемый принцип «открытого вентилятора», при котором корпус вентилятора отсутствует. Их концепция предполагает экономию 20% выбросов и топлива. Они надеются реализовать воздушные полеты без выбросов CO 2 к 2050 году.

Целью второго этапа, который сейчас начинается, является создание демонстратора гибридно-электрического самолета. В зависимости от конструкции для вывода машины на высоту полета помимо топлива постоянно или специально для взлета используется электрическая энергия. Это значительно снижает расход топлива и, следовательно, выбросы CO 2 без ущерба для производительности. Концепция должна быть не только полностью разработана к 2030 году, но и сама конструкция к этому времени будет установлена на самолетах следующего поколения, поясняет НАСА.

В настоящее время метод строительства двигателя является ключевым препятствием; необходимо комбинировать две формы преобразования энергии. Это может повлиять на аэродинамику, в том числе потому, что самолет станет тяжелее.