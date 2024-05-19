Шесть космических туристов, в том числе 90-летний мужчина, отправились в свой первый полет.

Blue Origin 19 мая отправила в космос шестерых космических туристов. Это седьмой пилотируемый полет, осуществленный компанией главы Amazon Джеффа Безоса. За запуском можно было следить в прямом эфире на сайте Blue Origin и на YouTube-канале компании. Корабль успешно стартовал в 17:36 по московскому времени.



Каждый из предыдущих полетов завершился благополучно, так что в успехе текущей миссии не было сомнений. Корабль достигал высоты более 100 км, что находится над линией Кармана и, следовательно, считается так называемой границей космоса. Капсула приводится в движение ракетой New Shepard и отделяется от двигателя на высоте 40 км. После превышения отметки в 100 км капсула снова опускается и тормозится на парашютах. Общая продолжительность полета составляет около 10–11 минут.

В рамках полета New Sheppard-25 в космос отправились Мэйсонс Энджел, Сильвен Хирон, Кеннет Л. Хесс, Кэрол Шаллер, Гопи Тотакура и Эд Дуайт. 90-летний Дуайт был первым чернокожим кандидатом в космонавты, принятым и прошедшим обучение в Соединенных Штатах в 1961 году. Однако он еще не летал в космос. Впервые исполнилась мечта ветерана.

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В течение почти двух лет не было полетов с экипажем, поскольку у Blue Origin возникли некоторые сбои. В 2021 году в космос полетел сам Джефф Безос. Последовало несколько успешных полетов, пока беспилотный полет не привел к потере ракеты New Shepard в 2022 году. Затем авиационное управление США потребовало принять 21 корректирующую меру. В конце 2023 года впервые был осуществлен успешный беспилотный полет.