Нейротехнологическая компания Neuralink планирует провести дальнейшие испытания своих мозговых имплантатов на людях. Сейчас компания Илона Маска начинает поиск новых подопытных.

Стартап Neuralink, судя по всему, готов к следующему этапу тестирования своей разработки. Напомним, получив в мае прошлого года одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) на испытания на людях, компания Neuralink провела первую такую успешную операцию в январе 2024 года. Теперь компания Илона Маска ищет второго подопытного, который согласится вставить мозговой нейрочип.



Об этом говорится в посте от 17 мая, который опубликовал на платформе X Илон Маск. Поиск нацелен на людей с параличом, которые хотели бы, чтобы имплант помог им управлять различными устройствами.

Четко регламентировано, какие люди могут принять участие в испытаниях. Первое требование – человек страдает квадриплегией, то есть параплегией, при которой поражаются ноги и руки. Квадриплегия вызывается травмой спинного мозга или БАС, неизлечимым мышечным параличом.

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Дополнительные требования к потенциальным испытуемым — минимальный возраст 22 года. Планируется, что исследование продлится шесть лет.

Целью исследования является изучение того, насколько безопасен и эффективен беспроводной интерфейс Neuralink «мозг-компьютер». В ходе эксперимента будет задействован хирургический робот, имплантирующий «сверхтонкие гибкие нити» в области мозга, отвечающие за контроль движений.

Беспроводные сигналы мозга должны передаваться через подключенный передатчик, чтобы позволить пострадавшим людям управлять клавиатурой или компьютерными курсорами силой мысли. Пользовательское приложение N1, предназначенное для реализации этого процесса, также проходит тестирование.

Пока неизвестно, сколько испытуемых ищет Neuralink (в посте Маска пока только говорится об одном человеке), где должно проходить новое исследование и когда оно должно начаться. Однако уже известно, что вознаграждения участникам исследования не будет. Будут возмещены только сопутствующие расходы.

В последние годы Neuralink подвергается критике из-за нарушений в экспериментах на животных. Регуляторы США раскритиковали обращение с обезьянами, на которых эксперименты проводила компания Маска.