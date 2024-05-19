Исследовательская группа из США разработала искусственный интеллект (ИИ), который может обнаруживать биосигнатуры с точностью 90%.

Очень сложно выяснить, содержат ли находки на других планетах, например, на Марсе, признаки жизни. В поисках простого метода, который можно было бы везде использовать, группа американских исследователей обратилась за помощью к искусственному интеллекту.

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ИИ обучался на данных из 134 образцов, полученных как из абиотических, так и из биотических источников, включая как недавно жившие, так и окаменелые, давно умершие. Все образцы сильно нагревали с помощью пиролизной газовой хроматографии и расщепляли на молекулярные компоненты. Вместо того, чтобы искать конкретные молекулы, ИИ решил искать мельчайшие различия в молекулярных структурах, чтобы различать ранее живые или абиотические материалы.

Самое замечательное в новом методе то, что его можно использовать как в земных лабораториях, так и в космических зондах или марсоходах. Образцы, взятые марсоходом, могут быть классифицированы с помощью нового метода, прежде чем будут отправлены обратно на Землю для анализа. Анализ ИИ можно применить и к находкам на Земле, происхождение которых сегодня до сих пор вызывает споры.