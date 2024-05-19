Новые необычные породы были обнаружены в образцах астероида Бенну в ходе исследования первичной породы.

В сентябре 2023 года космический корабль НАСА OSIRIS-REx доставил на Землю образцы горных пород с астероида Бенну. Контейнер для сбора содержит только пыль и фрагменты камней, размер которых поместился бы в кофейную чашку. Тем не менее это чрезвычайно ценные данные для геологов Земли; они ищут разгадки формирования Солнечной системы и следы жизни.

В образце астероида обнаружен новый элемент. Источник изображения: NASA TV

Как сообщает Astronomy.com, на данный момент проанализировано только около одного процента образцов горных пород Бенну. Тем не менее несколько групп ученых уже работают над результатами. Помимо прочего, в образцах искали так называемые хондры. Это небольшие силикатные сферы, образование которых неясно. Но это самый старый материал, обнаруженный в Солнечной системе. Теоретически они могли быть исходным материалом для таких планет, как Земля.

В породах Бенну четких хондр не обнаружено, но обнаружены элементы, которые могут быть фрагментами хондр. Эти хондроподобные объекты сравнивались с образцами пород метеоритов, собранных на Земле, и с образцами пород астероида Рюгу (доставленного на Землю японским космическим кораблем «Хаябуса-2»). Оказывается, некоторые элементы всех этих пород в чем-то похожи, но не полностью одинаковы.

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Исследователи из Музея естественной истории в Лондоне в настоящее время пытаются определить, являются ли совершенно новые типы пород Бенну потенциально даже более древними, чем хондры, и называются «включениями, богатыми кальцием и алюминием» (CAI). В любом случае геологам теперь ясно, что в Солнечной системе существует более широкий спектр типов пород, о которых человечество еще не знает.