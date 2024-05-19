Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Новая батарея из цинка и древесных отходов дешева и пригодна для вторичной переработки
Шведские исследователи создали батарею, которая в будущем сможет полностью заменить литий-ионные аккумуляторы.

Шведские исследователи разработали новый тип аккумулятора, который состоит из цинка и экологически чистого древесного компонента лигнина, но в нем не обнаружен токсичный свинец. Исследователи видят большой потенциал этих батарей в развивающихся стран, где электроэнергии иногда не хватает.
Источник: Thor Balkhed

По плотности энергии новая батарея должна соответствовать свинцово-кислотным батареям. Батарею можно использовать до 8 000 раз и сохранять около 80% производительности. После полной зарядки одной батареи хватает на неделю — этот срок значительно дольше, чем у сопоставимых батарей на основе цинка, которые разряжаются всего за несколько часов.

реклама

Продаваемые в настоящее время батарейки на основе цинка обычно не перезаряжаются. Однако на этот тип аккумулятора возлагаются большие надежды. В какой-то момент они могли бы даже полностью заменить литий-ионные батареи, если бы они были перезаряжаемыми.

Плотность энергии новой батареи составляет всего 30-50 ватт-часов на килограмм — у литий-ионных аккумуляторов она в 5 раз больше. Большой проблемой цинковых батарей до сих пор была их низкая долговечность. Поскольку содержащийся в них цинк вступал в реакцию с водой в растворе электролита батареи, выделялся газообразный водород. Это привело к такому изменению цинка, что батареи стали непригодными для использования.

Шведским исследователям теперь удалось стабилизировать цинк в батареях. Для этого они использовали так называемый солевой электролит «вода в полимере», который придает аккумуляторам высокую стабильность с цинком и лигнином. Исследование проводилось в сотрудничестве со стартапом Ligna Energy, который уже несколько лет занимается исследованием лигниновой батареи.

Комбинация материалов имеет еще одно преимущество: батарея очень дешева. Исследователи надеются, что их аккумулятор в конечном итоге можно будет использовать в солнечных системах для обеспечения электроэнергией развивающихся стран. В настоящее время в лаборатории произведена лишь небольшая версия батареи. Но они работают над созданием батарей гораздо большего размера, используя тот же принцип.

#технологии #энергетика #аккумуляторы #энергия #батареи
+
Написать комментарий (0)
Lamborghini пока не готова к быстрому переходу на электрокары
TechCrunch: Студенты университета в Санта-Крузе взломали миллион машин в прачечных самообслуживания
Китай запускает станцию мощностью до 100 МВтч со сверхбыстрой зарядкой натриевых аккумуляторов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Появилась фотография с системой Patriot предположительно в Китае
1
Неактуально для 2024-го: в рамках эксперимента Windows XP в считанные минуты нахваталась вирусов и троянов после выхода в интернет
41
Первые девять российских перспективных лайнеров МС-21 будут поставлены авиакомпаниям уже в следующем году
17
Forbes: Украина получит сотни бронемашин для очередного «контрнаступления»
3
Need for Speed ​​Underground обновлена модом с полной трассировкой лучей
8
Хакеры показали рабочий способ взлома PlayStation 4 при помощи телевизора LG с технологией Smart TV
6
The New York Times: НАТО всё ближе к принятию решения по отправке войск для обучения ВСУ
2
Появилось видео распаковки выходящего на днях смартфона Poco F6 Pro
+
TP-Link представила новый маршрутизатор BE7200 с поддержкой стандарта Wi-Fi 7
1
Геоинженерный эксперимент остановлен из-за проблем с безопасностью для здоровья граждан
+
В Санкт-Петербурге отказываются от европейских авто
1
Надежды на адекватность не оправдались: Microsoft начала отключать российские компании от своих облачных сервисов
+
Стартовало производство модернизированного электропоезда ЭП2ДМ с полностью российскими комплектующими
+
Новая игра Valve называется Deadlock — это смесь Dota 2, Team Fortress 2 и Overwatch 2
+
ВС РФ захватили в качестве трофея редкую роботизированную платформу THeMIS
+
«АвтоВАЗ» потратил 330 млн рублей на модернизацию производства — теперь «Нивы» будут собирать быстрее
2
Российские ученые создали полимерную защиту от осколков и колющего оружия
1
ЦБ РФ: Доля рубля при расчетах с Европой за экспорт достигла рекордных значений
1
Перед выходом настольных процессоров Ryzen 9000 компания AMD снижает цену на Ryzen 7 7800X3D
6
Ayaneo представляет потрясающие ретро-карманные компьютеры Game Boy DMG и Micro
+

Популярные статьи

Al Mayadeen: БРИКС готова предложить альтернативу в случае краха доллара
9
Пять типов компьютерных корпусов, которых не хватает на рынке (субъективное мнение)
52
Издеваюсь с пристрастием над GPT Chatbot
3
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Май)
24
GeForce RTX 4060 vs Radeon RX 6700 XT – какую видеокарту купить, и стоит ли смотреть на fps в DLSS
9
Core i5-9500 vs Core i5-14500 – почему процессоры Intel прибавили так мало fps за 6 лет
37
Топ-7 процессоров на 2024 год
50
О несостоятельности мануалов для Linux и как починить изначально поломанный "sudo" через "sudo"
72
Мое мнение о Skull and Bones на PC (Eurogamer)
4
Почему запрет на импорт урана из России заставил напрячься всю атомную промышленность США
+

Сейчас обсуждают

l33t_h4x00r
15:00
Надо выкручивать руки капиталистам, хотя не могу сказать ,что идеи комммунизма мне нравятся, главным образом из-за навязанного атеизма...при том , что в зиккурате лежит мумия фараона Ленинхотепа, навр...
Почему GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1650 всё ещё в топе самых популярных игровых видеокарт
Павел Рыжов
14:53
Ну если ты криворукий рукожопый неандерталец, который при инсталляции дистрибутива не смог ни внести своего пользователи в список sudoers , ни задать пароль учётной записи root, то, да, в твоем случае...
О несостоятельности мануалов для Linux и как починить изначально поломанный "sudo" через "sudo"
Аркадий
14:52
За 30 лет кто мешал ловить, сажать...??!
Первые девять российских перспективных лайнеров МС-21 будут поставлены авиакомпаниям уже в следующем году
kitava
14:51
Им всего штук 100 дали. Они уже половину почти растреляли в холостую.
Российская ПВО отразила ночную масштабную атаку ВСУ с использованием дронов и ракет ATACMS
Scatter Scatter
14:51
Не дай бог ,это будет провал Эти убогие камеры …
Джабаров: Наступление ВС РФ под Харьковом это только начало
botph
14:49
Да пусть прилетает. Всяко лучше чем кирпич который по тебе прилетел.
Пять типов компьютерных корпусов, которых не хватает на рынке (субъективное мнение)
botph
14:45
Около идеальные корпуса невозможны с современным АТХ стандартом.
Пять типов компьютерных корпусов, которых не хватает на рынке (субъективное мнение)
Евгений Балановский
14:45
И опять сказки про ГОРАЗДО более стабильные драйвера... Когда ты последний раз использовал карту АМД?
GeForce RTX 4060 vs Radeon RX 6700 XT – какую видеокарту купить, и стоит ли смотреть на fps в DLSS
rex pot
14:27
Это преддверие ядерной войны и последующего катаклизма Подробнее тут https://bombarman.livejournal.com/34505.html
Apple Vision Pro будет официально продаваться ещё в семи странах
ultrafx
14:19
Хоть бы графики какие-то приложил.
Core i5-9500 vs Core i5-14500 – почему процессоры Intel прибавили так мало fps за 6 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем