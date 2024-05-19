Шведские исследователи создали батарею, которая в будущем сможет полностью заменить литий-ионные аккумуляторы.

Шведские исследователи разработали новый тип аккумулятора, который состоит из цинка и экологически чистого древесного компонента лигнина, но в нем не обнаружен токсичный свинец. Исследователи видят большой потенциал этих батарей в развивающихся стран, где электроэнергии иногда не хватает.

Источник: Thor Balkhed

По плотности энергии новая батарея должна соответствовать свинцово-кислотным батареям. Батарею можно использовать до 8 000 раз и сохранять около 80% производительности. После полной зарядки одной батареи хватает на неделю — этот срок значительно дольше, чем у сопоставимых батарей на основе цинка, которые разряжаются всего за несколько часов.

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Продаваемые в настоящее время батарейки на основе цинка обычно не перезаряжаются. Однако на этот тип аккумулятора возлагаются большие надежды. В какой-то момент они могли бы даже полностью заменить литий-ионные батареи, если бы они были перезаряжаемыми.

Плотность энергии новой батареи составляет всего 30-50 ватт-часов на килограмм — у литий-ионных аккумуляторов она в 5 раз больше. Большой проблемой цинковых батарей до сих пор была их низкая долговечность. Поскольку содержащийся в них цинк вступал в реакцию с водой в растворе электролита батареи, выделялся газообразный водород. Это привело к такому изменению цинка, что батареи стали непригодными для использования.

Шведским исследователям теперь удалось стабилизировать цинк в батареях. Для этого они использовали так называемый солевой электролит «вода в полимере», который придает аккумуляторам высокую стабильность с цинком и лигнином. Исследование проводилось в сотрудничестве со стартапом Ligna Energy, который уже несколько лет занимается исследованием лигниновой батареи.

Комбинация материалов имеет еще одно преимущество: батарея очень дешева. Исследователи надеются, что их аккумулятор в конечном итоге можно будет использовать в солнечных системах для обеспечения электроэнергией развивающихся стран. В настоящее время в лаборатории произведена лишь небольшая версия батареи. Но они работают над созданием батарей гораздо большего размера, используя тот же принцип.