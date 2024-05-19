Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
По мере таяния вечной мерзлоты кратер Батагайка в Сибири расширяется
Так называемые «врата в преисподнюю» в Сибири открываются все быстрее. Наблюдается выброс большого количества метана.

В 1960-е годы на северо-востоке Сибири, в Республике Саха, в земле возникла дыра, которую вскоре стали называть «воротами в потусторонний мир» или «вратами в преисподнюю». Официальное название — Батагайский кратер, или Батагайка. Это геологическое явление вызвано таянием вечной мерзлоты в результате изменения климата. Новое исследование показывает, как быстро растет кратер.
Источник изображения: REUTERS
Если смотреть сверху, «врата в преисподнюю» выглядят как гигантский головастик. Кратер имеет длину около километра и глубину около 100 метров. Края кратера постепенно опускаются и погружаются вглубь, где сформировался антиутопический с виду ландшафт из груд земли, а водоток сбрасывает тающий лед и часть земляного материала в близлежащую реку. Согласно исследованию, кратер расширяется в среднем на 12 метров в год.

В общей сложности 35 миллионов кубических метров почвы уже исчезло, сообщает IFL Science. С 2014 года ширина кратера увеличилась на 200 метров до 990 метров, пишет Live Science. Кратер не сможет стать намного глубже. Оставшийся под землей слой вечной мерзлоты имеет толщину всего несколько метров, а под ним лежат голые скалы.

реклама

Россия сильно страдает от прогрессирующего изменения климата. Таяние вечной мерзлоты, охватывающее большую часть страны, усугубляет проблему. Метан задерживается в земле. Парниковый газ в 25 раз более вреден для климата, чем углекислый газ.

По данным аналитического инструмента Climate Action Tracker, в России наблюдается огромный дефицит мер по защите климата. Большая часть производства электроэнергии осуществляется с использованием ископаемого топлива.

#россия #климат #метан #геология #кратер
+
Написать комментарий (0)
NYT: США планируют вывести в космос противоспутниковое оружие
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Появилась фотография с системой Patriot предположительно в Китае
1
Неактуально для 2024-го: в рамках эксперимента Windows XP в считанные минуты нахваталась вирусов и троянов после выхода в интернет
41
Первые девять российских перспективных лайнеров МС-21 будут поставлены авиакомпаниям уже в следующем году
16
Forbes: Украина получит сотни бронемашин для очередного «контрнаступления»
3
Need for Speed ​​Underground обновлена модом с полной трассировкой лучей
8
Хакеры показали рабочий способ взлома PlayStation 4 при помощи телевизора LG с технологией Smart TV
6
The New York Times: НАТО всё ближе к принятию решения по отправке войск для обучения ВСУ
2
Появилось видео распаковки выходящего на днях смартфона Poco F6 Pro
+
TP-Link представила новый маршрутизатор BE7200 с поддержкой стандарта Wi-Fi 7
1
Геоинженерный эксперимент остановлен из-за проблем с безопасностью для здоровья граждан
+
В Санкт-Петербурге отказываются от европейских авто
1
Надежды на адекватность не оправдались: Microsoft начала отключать российские компании от своих облачных сервисов
+
Стартовало производство модернизированного электропоезда ЭП2ДМ с полностью российскими комплектующими
+
Новая игра Valve называется Deadlock — это смесь Dota 2, Team Fortress 2 и Overwatch 2
+
ВС РФ захватили в качестве трофея редкую роботизированную платформу THeMIS
+
«АвтоВАЗ» потратил 330 млн рублей на модернизацию производства — теперь «Нивы» будут собирать быстрее
2
Российские ученые создали полимерную защиту от осколков и колющего оружия
1
ЦБ РФ: Доля рубля при расчетах с Европой за экспорт достигла рекордных значений
1
Перед выходом настольных процессоров Ryzen 9000 компания AMD снижает цену на Ryzen 7 7800X3D
6
Ayaneo представляет потрясающие ретро-карманные компьютеры Game Boy DMG и Micro
+

Популярные статьи

Al Mayadeen: БРИКС готова предложить альтернативу в случае краха доллара
9
Пять типов компьютерных корпусов, которых не хватает на рынке (субъективное мнение)
52
Издеваюсь с пристрастием над GPT Chatbot
3
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Май)
24
GeForce RTX 4060 vs Radeon RX 6700 XT – какую видеокарту купить, и стоит ли смотреть на fps в DLSS
9
Core i5-9500 vs Core i5-14500 – почему процессоры Intel прибавили так мало fps за 6 лет
37
Топ-7 процессоров на 2024 год
50
О несостоятельности мануалов для Linux и как починить изначально поломанный "sudo" через "sudo"
71
Мое мнение о Skull and Bones на PC (Eurogamer)
4
Почему запрет на импорт урана из России заставил напрячься всю атомную промышленность США
+

Сейчас обсуждают

botph
14:49
Да пусть прилетает. Всяко лучше чем кирпич который по тебе прилетел.
Пять типов компьютерных корпусов, которых не хватает на рынке (субъективное мнение)
botph
14:45
Около идеальные корпуса невозможны с современным АТХ стандартом.
Пять типов компьютерных корпусов, которых не хватает на рынке (субъективное мнение)
Евгений Балановский
14:45
И опять сказки про ГОРАЗДО более стабильные драйвера... Когда ты последний раз использовал карту АМД?
GeForce RTX 4060 vs Radeon RX 6700 XT – какую видеокарту купить, и стоит ли смотреть на fps в DLSS
rex pot
14:27
Это преддверие ядерной войны и последующего катаклизма Подробнее тут https://bombarman.livejournal.com/34505.html
Apple Vision Pro будет официально продаваться ещё в семи странах
ultrafx
14:19
Хоть бы графики какие-то приложил.
Core i5-9500 vs Core i5-14500 – почему процессоры Intel прибавили так мало fps за 6 лет
Евг
14:15
С длсс и генерацией? Сколько там реальных кадров проц смог выжать?
Core i5-9500 vs Core i5-14500 – почему процессоры Intel прибавили так мало fps за 6 лет
salexa
14:13
у меня моя старуха 980Ti пока устраивает,я в новинки не играю,проц тоже не новый Phenom II X4 960T в игрули до 2017 года 50 fps выдаёт и ладно
Почему GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1650 всё ещё в топе самых популярных игровых видеокарт
Андрей Уланов
14:04
Тоже никогда не понимал зачем так делать, если добавить ещё 2 плашки, то производительность процента на 3 поднимется
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Май)
Никита Сафонов
14:03
не понимаю... что за бред? он ведь отключил брэндмауэр, так в чем тогда смысл его эксперимента? и какой он использовал антивирус? никакой? в чем вообще практическая польза его эксперимента, и в чем см...
Неактуально для 2024-го: в рамках эксперимента Windows XP в считанные минуты нахваталась вирусов и троянов после выхода в интернет
Григорий Лифшиц
13:56
Никакого технологического прорыва Китая нет! Недоразвитые этносы просто неспособны показывать высокие результаты, во всех областях!
Китайская компания Baidu нашла способ объединять графические ускорители от разных производителей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем