Так называемые «врата в преисподнюю» в Сибири открываются все быстрее. Наблюдается выброс большого количества метана.

В 1960-е годы на северо-востоке Сибири, в Республике Саха, в земле возникла дыра, которую вскоре стали называть «воротами в потусторонний мир» или «вратами в преисподнюю». Официальное название — Батагайский кратер, или Батагайка. Это геологическое явление вызвано таянием вечной мерзлоты в результате изменения климата. Новое исследование показывает, как быстро растет кратер.

Источник изображения: REUTERS

Если смотреть сверху, «врата в преисподнюю» выглядят как гигантский головастик. Кратер имеет длину около километра и глубину около 100 метров. Края кратера постепенно опускаются и погружаются вглубь, где сформировался антиутопический с виду ландшафт из груд земли, а водоток сбрасывает тающий лед и часть земляного материала в близлежащую реку. Согласно исследованию, кратер расширяется в среднем на 12 метров в год.

В общей сложности 35 миллионов кубических метров почвы уже исчезло, сообщает IFL Science. С 2014 года ширина кратера увеличилась на 200 метров до 990 метров, пишет Live Science. Кратер не сможет стать намного глубже. Оставшийся под землей слой вечной мерзлоты имеет толщину всего несколько метров, а под ним лежат голые скалы.

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Россия сильно страдает от прогрессирующего изменения климата. Таяние вечной мерзлоты, охватывающее большую часть страны, усугубляет проблему. Метан задерживается в земле. Парниковый газ в 25 раз более вреден для климата, чем углекислый газ.

По данным аналитического инструмента Climate Action Tracker, в России наблюдается огромный дефицит мер по защите климата. Большая часть производства электроэнергии осуществляется с использованием ископаемого топлива.