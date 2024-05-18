Американский стартап Hermeus успешно тестирует двигатель, охлаждающий поступающий воздух, чтобы детали турбины не плавились при гиперзвуковых полетах самолетов.

Заявленная цель американского стартапа Hermeus — создать самолет, который будет летать быстрее, чем SR-71 Blackbird. В будущем гиперзвуковой самолет будет перевозить пассажиров и военных пилотов со скоростью, которой не смог достичь даже «Конкорд». Сообщается, что своим новым испытанием компания Hermeus установила еще одну веху на пути к этой цели.

Испытание двигателя для гиперзвукового самолета от американского стартапа Hermeus. Фото: Hermeus

Как сообщает 16 мая New Atlas, испытания двигателя последнего поколения для прототипа Mk 2 проводились на базе ВВС Эдвардс. Двигатель работает с «предохлаждением». Это означает, что воздух, попадающий в двигатель на скорости 2,5 Маха и выше, охлаждается перед повторным нагревом в камере сгорания турбины.

Целью охлаждения является предотвращение плавления деталей турбины только за счет теплоты трения. Предохладитель также должен обеспечивать максимально равномерную работу привода. Этот привод является для Hermeus шагом к созданию гиперзвукового реактивного самолета Quarterhorse. В конечном итоге это будут двигатели, которые во время полета переконфигурируются с газовой турбины на прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ПВРД).