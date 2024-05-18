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kosmos_news
Космический мусор рухнул на канадскую ферму
Кусок весом 40 килограммов упал на поле в Саскачеване. Судя по всему, это часть космического корабля SpaceX.

Около небольшого городка Итуна на юго-востоке канадской провинции Саскачеван фермер и его сын обнаружили в поле своей фермы странный кусок металла. Поскольку он также содержал слои пластика и в целом выглядел очень обгоревшим, Барри Савчук предположил, что он мог упасть с неба. 



«Я не зарабатываю на жизнь строительством космических кораблей, я фермер. Поэтому я не в курсе, что это был за странный объект», — сказал он в разговоре с каналом CBC.

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Изображение из открытых источников

Плоский кусок весом около 40 килограммов на самом деле оказался космическим мусором. Группа астрономов, узнавших об инциденте, проследила траекторию космических полетов и пришла к выводу, что мусор, вероятно, был частью космического корабля SpaceX Dragon. Он вернулся на Землю 9 февраля в конце миссии Axiom-3.

Но, как сообщает Gizmodo, часть космического корабля, похоже, упала на поле Барри Савчука. Подобные инциденты в последнее время происходят все чаще. Несколько недель назад кусок космического мусора упал на дом во Флориде. Увеличение количества коммерческих космических путешествий увеличивает вероятность таких событий.

Астроном Самата Лоулер из Университета Реджайны (столица Саскачевана) предупреждает о последствиях:


«Последствия всех этих повторных входов в атмосферу необходимо рассматривать более тщательно. Действительно неприятно, что такие события происходят». 

По мнению астрономов, падение космического мусора в поле – это удача. Если бы он рухнул в центре Рейджины или в Нью-Йорке, он легко мог бы кого-нибудь убить. Кроме того, космический мусор всё чаще угрожает спутникам и станциям в космосе. Так, около года назад МКС была переведена на другую орбиту, чтобы избежать встречи с объектами в космосе. Этот маневр был осуществлен с использованием двигателя пристыкованного корабля "Союз", сообщило российское космическое агентство "Роскосмос".

Детали, разлетающиеся, например, от выведенных из эксплуатации спутников, считаются серьезной проблемой для космических путешествий. Для МКС это был 334-й маневр уклонения с момента ее создания. Об аналогичном маневре МКС до этого сообщалось в конце апреля 2022 года. В это время двигатели пришвартованного транспортника "Прогресс МС-18" были включены примерно на 10 минут. В результате импульса высота полета МКС была поднята на 1,8 километра, сообщил тогда "Роскосмос".

SpaceX не прокомментировала нынешний инцидент в Канаде. Космическая компания Илона Маска также не претендует на возвращение детали. Риск судебного иска был бы слишком велик. Тем временем Барри Савчук хочет использовать инцидент в своих интересах:


«Здесь, в Итуне, мы сейчас строим хоккейную площадку. Думаю, я продам космический мусор. Часть выручки пойдет на строительство хоккейной площадки».

#космос #spacex #космический корабль #космический мусор #dragon
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