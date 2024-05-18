Роботы-собаки и их возможности были продемонстрированы в ходе совместных военных учений.

Китай продемонстрировал своих роботов-собак, вооруженных пулеметами, во время 15-дневных военных учений в Камбодже. В этих учениях роботы не стреляли. Их мобильность просто демонстрировалась перед военными и журналистами.

Источник изображения: APA/AFP/TANG CHHIN SOTHY / TANG CHHIN SOTHY

По словам главного генерала Камбоджи Вонга Пизена, четвероногие роботы будут в первую очередь использоваться в антитеррористических операциях. Тем самым они «улучшат возможности» двух армий в борьбе с терроризмом.

Камбоджа уже давно является ключевым союзником Китая и получает миллиарды долларов инвестиций. Однако США критически относятся к растущему влиянию Китая в регионе.

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С середины прошлого года стало известно, что Китай вооружает роботов-собак штурмовыми винтовками. Тогда же появились видео испытаний. В то время объяснили, что машины полуавтономны. Это означает, что они самостоятельно выполняют основные команды, например, следование заданному маршруту, в том числе в качестве патруля. Но они также могут искать цели самостоятельно в определенном районе.

Однако тогда было сказано, что робот не будет атаковать сам по себе. Команду на стрельбу подает человек-оператор, который видит живое изображение через камеры робота.