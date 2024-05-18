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kosmos_news
Новая модель человекоподобного робота Unitree G1 стоит всего $16 000
Новый человекоподобный робот Unitree G1 был представлен на конференции по робототехнике ICRA 2024. Она проходила с 13 по 17 мая 2024 года в Иокогаме (Япония). Китай поддерживает развитие такого типа робототехники.

Несколько компаний в Китае работают над производством роботов-гуманоидов (или по другому: человекоподобных роботов). Это неудивительно, ведь китайское министерство разработало план массового производства человекоподобных роботов для промышленности и информационных технологий с 2025 года. 

Технологическая компания Unitree Robotics утверждает, что разработала новую, более дешевую версию робота Unitree G1. G1 стоит на $74 000 меньше, чем его более мощный предшественник H1.
Человекоподобный робот Unitree G1
Роботы-гуманоиды — это машины, которые по своему внешнему виду напоминают людей, включая схожий рост и вес. Иногда их форма напоминает взрослых людей, в других случаях они более похожи на детей. Считается, что они особенно подходят для промышленной деятельности, например, для использования в автопроме. Очень мощная модель Walker S от UBtech Robotics уже используется в тестовом производстве производителем электромобилей Nio. Тем временем Unitree выпустила новую модель, которая, как сообщается, станет первым недорогим роботом-гуманоидом общего назначения.

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Недавно представленная модель считается относительно маневренной и умной, с максимальными 43 степенями свободы в шее, конечностях, руках, ступнях и бедрах. Робот весит всего 35 килограммов и имеет относительно небольшой рост — 1,27 метра. В зависимости от того, для какой цели предназначен робот-гуманоид, степеней свободы может быть и больше — например, в запястьях. 

Это еще более чувствительная, но и более дорогая модель от Unitree. Опционально три пальца с регулируемой силой могут быть оснащены тактильной сенсорной матрицей, позволяющей G1 использовать самую хрупкие объекты. Роботы приводятся в движение специально разработанными серводвигателями. 

По данным Unitree, затраты на производство значительно ниже по следующей причине: уменьшено количество проводов и кабелей, количество микросхем, количество винтов и пр. Эти элементы могут показаться незначительными, но на самом деле они очень важны. 

G1 может двигаться с максимальной скоростью 7,2 км/ч. Базовый вариант будет доступен за $16 000, что значительно меньше по сравнению с другими роботами-гуманоидами. Стоимость более крупного робота Unitree H1 (1,8 м) составляет не менее $90 000. В любом случае робот H1 должен остаться основной моделью Unitree, так как он сильнее и мощнее.

Модель G1 не только может двигаться, но и обладает чувством направления. В основе лежит встроенный 3D-лидар в виде модулей Livox Mid360, которые работают вместе с камерой глубины Intel RealSense D435. Робот, оснащенный возможностью обучения искусственного интеллекта, должен осваивать новые навыки. 

О встроенном процессоре компания ничего не рассказывает. Сообщается, что сменная батарея емкостью 9000 мАч обеспечивает роботу работу в течение двух часов. В идеале G1 используется для сборочных работ благодаря его мелкой моторике, так как он может переносить предметы весом максимум два килограмма. Поэтому он непригоден для тяжелой промышленной деятельности.

Помимо человекоподобных роботов из G1 и H1, есть и другие китайские компании, которые находятся в авангарде робототехники. К ним определенно относится робот с открытым исходным кодом Tiangong от Fourier Intelligence. 

А в конце апреля S1 от китайской компании Astribot продемонстрировал впечатляющие возможности. Робот может готовить еду как человек. Он в состоянии открыть бутылку вина и перелить напиток в графин. S1 умеет складывать белье, гладить его, а также поливать цветы. По данным Astribot, робот может поднимать до 10 килограммов с помощью манипулятора, смоделированного по образцу человеческой руки. Кроме того, возможны точные перемещения со скоростью до 10 метров в секунду. Это означает, что S1 явно превосходит взрослого человека по физическим способностям.

Однако Astribot не раскрывает слишком много подробностей о новинке. Например, неясно, является ли S1 движущимся роботом — то есть стоит ли он на ногах или колесах или это статичная машина. Также нет информации о датчиках. Сможет ли S1 оправдать высокие ожидания, а также какая стратегия продаж и какая целевая группа в конечном итоге будет рекламироваться, станет ясно в конце года. Затем Astribot хочет вывести на рынок робота-дворецкого.

Робототехнические компании и исследовательские институты могут использовать исходный код как основу для собственных разработок. Модели CL-1 от LimX Dynamics, распознающий свое окружение в реальном времени, и вышеупомянутый Walker S от UBtech Robotics также заслуживают внимания. Последний должен быть пригоден для сборки деталей и проведения проверок качества в автомобильной промышленности.

#технологии #робототехника #роботы
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