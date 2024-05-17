Исследователи хотели использовать своего рода снежную пушку, чтобы осветлить облака над океаном. Они якобы лучше отражали солнечный свет.

Американские исследователи разработали устройство, напоминающее снежную пушку и распыляющее крошечные капли соленой воды. Предполагается, что они образуют облака, которые отражают солнечные лучи в атмосфере и таким образом охлаждают земную поверхность.

Облачная машина напоминает своего рода снежную пушку. Фото: MCB Program

Устройство было испытано на списанном авианосце недалеко от Сан-Франциско. Но затем власти запретили продолжение эксперимента, как сообщает New York Times. Местные власти опасаются, что этот эксперимент может представлять угрозу для здоровья.

Устройство используется для исследования того, подходит ли так называемое осветление морских облаков для борьбы с изменением климата. Потому что более яркие облака отражают больше солнечного света обратно в космос. Исследователи полагаются на так называемый эффект Туми — он гласит, что большее количество мелких капель в облаках отражает больше солнечного света, чем меньшее количество более крупных капель. Для создания этих капель исследователи использовали частицы морской соли. Они считаются относительно безвредными для окружающей среды.

реклама

Власти все равно прекратили эксперимент.



«Город изучает химические соединения в аэрозолях, чтобы определить, представляют ли они опасность при вдыхании людьми и животными в виде аэрозоля или при попадании на землю или в залив», — написали в своем заявлении городские власти Аламиды.

Хотя властям пока не удалось выявить какой-либо конкретный риск, эксперимент все равно был остановлен. Если власти снова дадут зеленый свет после дальнейших исследований, можно будет возобновить эксперимент.

Помимо местных властей, обеспокоенность выразили и активисты-экологи. Некоторые считают, что геоинженерия отвлекает от реальной проблемы климатической катастрофы и что ископаемое топливо должно быть запрещено.

Другие полагают, что вмешательство в круговорот воды на Земле может изменить характер циркуляции воды в океане, нанося ущерб местным рыболовным промыслам. Геоинженерия также может повлиять на то, что в некоторых местах будет больше дождей, чем раньше, а в других регионах будет меньше дождей.