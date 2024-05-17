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kosmos_news
Сделка Reddit с OpenAI приводит к взлету цен на акции медиа-платформы
Акции Reddit резко выросли в цене на фондовом рынке после заключения партнерства с ИИ-компанией OpenAI.

Reddit и OpenAI объявили о партнерстве, которое принесет пользу пользователям обеих платформ. OpenAI получит доступ к структурированному и актуальному контенту через API данных Reddit для интеграции его в ChatGPT и новые продукты. Это позволит инструментам искусственного интеллекта OpenAI лучше понимать и представлять контент Reddit, особенно по актуальным темам.
Reddit на фондовом рынке. Изображение: Нью-Йоркская фондовая биржа
Reddit также выиграет от партнерства и будет использовать платформу OpenAI для разработки новых функций с поддержкой искусственного интеллекта для своих пользователей и модераторов. OpenAI станет также рекламным партнером Reddit. 

Неизвестно, сколько OpenAI платит за доступ к данным Reddit. Как сообщалось, Google уже заплатил около $60 млн за получение данных Reddit для обучения конкурента ChatGPT — чат-бота Gemini.

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Брэд Лайткэп, главный операционный директор OpenAI, сказал, что он «очень рад сотрудничеству с Reddit». Сотрудничество должно обогатить ChatGPT уникальной и актуальной информацией и «изучить возможности обогащения опыта Reddit функциями на базе искусственного интеллекта». Он подчеркивает, что интеграция контента Reddit в ChatGPT помогает людям лучше находить, что они ищут.

Reddit стал одним из крупнейших в интернете открытых архивов достоверных и актуальных новостей на самые разные темы. Благодаря партнерству с OpenAI новые целевые группы теперь могут присоединиться к сообществу Reddit.

Пока неизвестно, как будут выглядеть конкретные интеграции и новые функции, которые появятся в результате партнерства между Reddit и OpenAI. Однако обе компании ожидают больших преимуществ для своих пользователей и дальнейшего развития своих платформ за счет использования искусственного интеллекта. Как неоднократно сообщалось, OpenAI также покупает контент у ведущих издателей и информационных агентств, таких как Associated Press в США, Le Monde во Франции, Axel Springer в Германии или Prisa Media в Испании, чтобы получать актуальный контент.

Объявление о том, что OpenAI покупает данные Reddit, внезапно подняло цену акций медиа-платформы на 11,7% в ходе торгов. Рыночная капитализация Reddit составляет $6,7 млрд, что делает его относительно небольшим игроком по сравнению с другими социальными сетями. Между тем стоимость ИИ-стартапа OpenAI уже превышает $80 млрд, которые инвесторы предоставили в последнем раунде финансирования.

#технологии #искусственный интеллект #акции #openai #reddit
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