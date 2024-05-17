На фотографии якобы изображена система противоракетной обороны системы Patriot в Китае. Появились версии, что Украина продала ПВО Китаю.

Фотография, которая сейчас распространяется в различных социальных сетях, порождает теории заговора относительно Китая и Украины. На прицепе грузовика можно увидеть предполагаемую систему противоракетной обороны США системы Patriot. Предположительно, фото было сделано в Китае.

Это фото вызывает в сети всевозможные теории заговора о Китае и Украине. Источник: платформа X (экс-Твиттер)

Сейчас сложно утверждать, что Украина продала систему Китаю после того, как она была бесплатно предоставлена стране Западом. Об этом говорят не сторонние наблюдатели, а военные эксперты.

Предыстория недатированного фото, скорее всего, более интересная. Военный эксперт рассказал порталу The War Zone, что это макет системы Patriot PAC-3. Соответственно, сзади хорошо видно, что там пустая канистра.

Еще одним признаком того, что это макет, является цвет.

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«Цвет техники слишком зеленый», — рассказывает The War Zone полковник армии в отставке Дэвид Шэнк.

Если бы ракетная система действительно достигла Китая через Украину, она была бы грязной и имела признаки износа. На машине также можно увидеть надпись «Inert», что можно трактовать как неактивный.

Также сомнительно, действительно ли фотография была сделана в Китае, как утверждается. Дорожный знак имеет как китайские, так и английские буквы. Хотя в Китае есть несколько двуязычных дорожных знаков, они широко распространены и на Тайване. Поэтому вполне возможно, что фото сделано именно оттуда, заключает The War Zone. В пользу этого говорит и тот факт, что на Тайване есть настоящий PAC-3.

Разработка американской системы противоракетной обороны Patriot началась в 1960-х годах и поступила на вооружение в 1980-х годах. Широкой аудитории она стала известна прежде всего благодаря двум войнам в Ираке.

По сравнению с предыдущими вариантами PAC-3 обладает, прежде всего, большей дальностью и точностью. Patriot может быть использован против самолетов, крылатых ракет и дронов. Система противоракетной обороны используется многочисленными армиями по всему миру.

Применение макетов может быть разнообразным. Их используют, например, в учебных целях. Но они также могут ввести в заблуждение противника при атаках. Макеты техники и самолетов использовались обеими сторонами в текущем конфликте на Украине.

Военная тактика диверсий не нова. В частности, во время Второй мировой войны для запутывания противников использовалось большое количество различных макетов. Помимо деревянных танков были построены целые фальшивые аэродромы, а также макеты самолетов и зданий.