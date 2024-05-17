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kosmos_news
Airbus разрабатывает сверхбыстрый вертолет с крейсеровской скоростью 407 км/ч
Airbus Racer может летать значительно быстрее, чем традиционные вертолеты. Его называют "гибридом вертолета и самолета".

Авиапроизводитель Airbus показал новый летательный аппарат, который представляет собой своего рода гибрид вертолета и самолета. Racer имеет как несущий винт над фюзеляжем, так и крылья с пропеллерами. Это означает, что Racer в полной мере соответствует своему названию и может летать чрезвычайно быстро. Но всё же больше он похож на вертолет.
Airbus Racer. Фото: Airbus 
В среду, 15 мая, авиагигант впервые раскрыл подробности разработки вертолета. Racer оптимизирован на запас хода в 740 километров. Крейсерская скорость составит более 220 узлов (407 км/ч). Традиционные вертолеты обычно летают со скоростью от 200 до 300 км/ч.

Сообщается, что помимо невероятной скорости, расход топлива и уровень шума также были оптимизированы или сведены к минимуму. Racer разработан на базе экспериментального скоростного вертолета Airbus X3. На данный момент Racer является не серийной моделью, а скорее демонстрационным прототипом. Сообщается, что строительство обошлось в $200 млн.

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Racer предназначен в первую очередь для использования спасательными и экстренными службами. Время является важным фактором, особенно когда речь идет о медицинской помощи. В неотложной медицине даже есть понятие "золотой час". Это первый час после серьезной травмы, когда шансы на выживание наибольшие. Имеется в виду время между прибытием экстренных служб на место происшествия и прибытием пациента в больницу. Racer был разработан с учетом этого фактора, как объясняет Reuters генеральный директор Airbus Helikopters Бруно Эвен.

Еще одно возможное применение высокоскоростных вертолетов – военная сфера. Там они конкурируют с традиционными самолетами вертикального взлета, такими как V-22 Osprey. Однако это скорее самолет, чем вертолет. Скорость полета также выше: максимальная скорость Osprey достигает 300 узлов (555 км/ч) на высоте 5 километров.

Исследовательское подразделение вооруженных сил США DARPA в настоящее время хочет разработать значительно более быстрый самолет с вертикальным взлетом в рамках проекта SPRINT. С этой целью разрабатываются складные несущие винты, в том числе для минимизации сопротивления воздуха во время полета на максимальной скорости.

Стоит отметить, что некоторые недостатки военной техники Airbus известны давно. Так, в прошлом году после крушения вертолета  MRH-90 австралийская армия приостановила все полеты этих моделей. Напомним, командующий армией Саймон Стюарт объявил, что армия не будет использовать вертолеты MRH-90 европейского производителя Airbus, пока не сочтет их безопасными.

Вертолет разбился над морем 28 июля прошлого года во время совместных маневров с США, все 4 члена экипажа погибли. Австралийская армия уже много лет жалуется на дефекты вертолетов этого типа. До этого, например, произошел инцидент, когда MRH-90 упал в воду недалеко от залива Джервис на юго-востоке Австралии.

Причиной крушения стала техническая ошибка. Обновление программного обеспечения, которое было доступно более 10 лет, не было установлено, как выяснилось несколько недель спустя. Тогда никто из 10 членов экипажа не погиб. Ожидается, что MRH-90 заменит американские вертолеты Black Hawk.

#техника #технологии #авиация #airbus #вертолет #racer
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