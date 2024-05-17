Британское оружие радиочастотно-направленной энергии (RFDEW) меняет правила игры в военных конфликтах.

Недавние военные конфликты выявили фундаментальную проблему современных технологий противовоздушной обороны. Сравнительно дешевые ударные дроны стоимостью несколько десятков тысяч долларов часто сбиваются ракетами, которые стоят во много раз дороже. Одним из решений этой проблемы является энергетическое оружие. Теперь британское правительство представило такое оружие радиочастотно-направленной энергии (RFDEW).

Радиочастотное энергетическое оружие. Фото: gov.uk

Один выстрел с такого радиочастотного энергетического оружия стоит всего 12 центов. По словам британского правительства, это делает такие системы борьбы с дронами чрезвычайно экономически эффективной альтернативой обычным системам ПВО.

Само оружие имеет настолько высокий уровень автоматизации, что управлять им может только один человек. Британское правительство говорит о «изменении правил игры» в ходе текущих военных конфликтах, в которых на первый план выходят атаки беспилотников.

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О новой разработке ранее сообщал военный блоггер Габриэле Молинелли. Основной принцип RFDEW аналогичен американскому микроволновому оружию Leonidas. Вместо направленного луча, как у лазеров, микроволновое оружие выпускает волны в форме конуса. Таким образом, они охватывают большую территорию. Менее чем за секунду микроволны разрушают электронные системы. Например, рвётся связь между дроном и пультом управления, беспилотник сбивается с курса или падает с неба, потому что электроника полностью выведена из строя. В отличие от лазеров, микроволновое оружие также менее зависит от погоды.

Таким образом, новое оружие можно устанавливать на различные военные машины. Источник питания также мобильный, поэтому оборонительное оружие можно использовать где угодно. Если несколько дронов атакуют объект, их можно отразить быстрыми последовательными выстрелами. Сообщается, что новая система вооружения летом пройдет обширные испытания с участием британских солдат.

Стоимость противовоздушной обороны известны. Ракета немецкого ЗРК IRIS-T SLM, которую отправили на Украину, стоит около $400 000. Российские дроны стоят совсем немного. Цена беспилотника Lancet производства государственной оружейной компании «Калашников» оценивается менее чем в $50 000.

Аналогичная проблема возникла и в Красном море. Йеменские повстанцы-хуситы обстреливают там корабли сравнительно дешевыми дронами, которые затем приходится перехватывать с помощью дорогостоящих средств ПВО. Лазерное оружие уже было испытано при таком сценарии атак в Великобритании. При цене чуть менее $12 за выстрел они немного дороже представленного сейчас энергетического оружия.