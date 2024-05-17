Суперъяхта гораздо более экологична, чем другие роскошные корабли. Для этого компания использует жидкий водород.

По заявлению производителя Feadship, новая суперъяхта под названием Project 821 является самой большой моторной яхтой, когда-либо построенной в Нидерландах. Судно было спроектировано для возможно проживания большой семьи в каюте с двумя спальнями. Также имеются два санузла, гардеробная, тренажерный зал, кладовая, два кабинета (каждый с открытым камином) и просторная гостиная. Если жильцам этого недостаточно, они также могут разместиться на палубе, где есть джакузи.

Яхта работает на топливных элементах лишь в течение короткого времени. Фото: Feadship

Есть много роскошных яхт с таким оснащением и оборудованием, но большинство из них до сих пор работают на ископаемом топливе. Суперъяхта Project 821 длиной почти 120 метров оснащена водородными топливными элементами, электроприводом и биодизелем.

Всего было интегрировано 16 топливных элементов для обеспечения электроэнергией машин и электропитания. Жидкий водород хранится при температуре -253 °С в резервуарах, вмещающих 4 тонны. Дополнительная батарея хранит 543 киловатт-часа электроэнергии. Помимо электроэнергии, вырабатываемой электричеством, отходящее тепло также используется для обогрева встроенного бассейна и полов.

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Однако для дальних походов водорода будет недостаточно. Он может снабжать яхту топливом только неделю, когда она стоит на якоре или один раз выйти из гавани на скорости 10 узлов (18,52 км/ч). Для дальних походов необходимо включать генератор, работающий на биодизеле.

Производитель Feadship хочет продвигать использование экологически чистых технологий на суперъяхтах — к 2030 году компания планирует построить корабли для частных лиц, которые больше не выделяют в атмосферу никаких выбросов. Однако то, насколько экологически чиста яхта Project 821 на самом деле, учитывая малый запас хода на водороде в целом роскошную жизнь пассажиров и гостей яхты, стоит подвергнуть сомнению.

К 2026 году Feadship также планирует ввести в эксплуатацию пассажирское судно и автомобильный паром для дальнемагистральных перевозок в Норвегии.