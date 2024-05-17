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Financial Times: Крупнейшая фьючерсная биржа в мире CME скоро предложит торговлю биткоинами
Крупнейшая в мире биржа финансовых деривативов CME Group планирует запустить спотовую торговлю биткоинами в дополнение к существующему фьючерсному продукту.

Чикагская товарная биржа (CME), крупнейшая фьючерсная биржа в мире, планирует в ближайшее время предложить торговлю биткоинами. Об этом сообщила 16 мая газета Financial Times со ссылкой на неназванных людей, которые, как утверждается, знакомы с ситуацией.
Изображение из открытых источников
Фьючерсы на биткоины торгуются на CME с 2017 года. Однако фьючерсы — это ценные бумаги, которые не обеспечены активом, а представляют собой своего рода ставку на будущую цену. Согласно отчету Financial Times, компания CME Group, стоящая за крупнейшей фьючерсной биржей, теперь также планирует запустить прямую торговлю биткоинами.

Согласно статье Financial Times, финансовая компания с оборотом в 75 миллиардов долларов хотела бы извлечь выгоду из растущего спроса на биткоины со стороны Уолл-стрит. Источники газеты также сообщили, что CME Group ведет переговоры с трейдерами, которые хотят торговать криптовалютами на регулируемом рынке.

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Введение спотовой торговли биткоинами на CME, которая в настоящее время также является крупнейшей биржей фьючерсов на BTC, облегчит трейдерам совершение так называемых базовых сделок. В этой стратегии, широко используемой среди профессиональных трейдеров, участники рынка занимают деньги для продажи фьючерсных контрактов и одновременной покупки биткоинов. В этой сделке прибыль возникает из разницы цен между фактической ценой актива и ценой фьючерса на него.

Однако CME Group пока не подтвердила предполагаемые планы и подчеркнула Reuters, что не будет комментировать домыслы и слухи.

Предполагаемый план CME станет очередным входом на рынок криптовалют крупных учреждений Уолл-стрит. С тех пор как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила спотовые ETF на биткоины в январе этого года, институциональные инвесторы впервые получили возможность инвестировать в инвестиционный продукт, обеспеченный BTC, используя структуры, с которыми они знакомы.

Успех спотовых ETF на биткоины, совокупный чистый приток которых превысил 12 миллиардов долларов с момента начала торгов 11 января, предполагает, что интерес к криптовалюте со стороны финансовых фирм высок. Это также стало ясно из документов 13F, которые крупные поставщики финансовых услуг должны были подать в SEC. Они показали, что управляющие активами, хедж-фонды и даже государственный пенсионный фонд из США купили новые спотовые ETF на биткоины.

Итак, биткоин становится все более популярным в финансовой сфере. Любая инфраструктура, которая предоставляет участникам рынка лучший доступ к активу, является дальнейшим шагом к массовому внедрению BTC.

#криптовалюта #биткоин #биржа #торговля
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