Благодаря новому продукту можно использовать искусственный интеллект (ИИ) без постоянного подключения к интернету. Автопроизводитель BMW уже заинтересовался технологиями.

Скоро станет возможным использовать искусственный интеллект (ИИ) без постоянного подключения к интернету и заботы о конфиденциальности. Берлинский стартап ObjectBox, занимающийся «глубокими технологиями» (deep technologies), представляет революционное решение: первую векторную базу данных, которая работает непосредственно на устройствах.

От смартфонов до устройств Интернета вещей, промышленных машин и медицинских устройств — технология ObjectBox, встроенная в устройство, обеспечивает быстрые и универсально доступные приложения искусственного интеллекта.

Изображение из открытых источников

До сих пор векторные базы данных, имеющие ключевое значение для современного ИИ, работали в основном в облаке или на высокопроизводительных серверах. ObjectBox, с другой стороны, опирается на архитектуру, которая должна обеспечивать возможность прямого использования на различных устройствах. Это особенно важно в ситуациях, когда необходима быстрая обработка данных, например, в системах помощи водителю или промышленной автоматизации.

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Этот подход будет иметь много преимуществ: работа в автономном режиме, более низкие требования к пропускной способности, более низкие затраты и лучшая защита данных, поскольку конфиденциальная информация хранится на устройстве и не передается другим.



«И последнее, но не менее важное: за счет сокращения ненужной передачи данных между облаком и конечными устройствами сокращаются значительные выбросы CO 2 , что приводит к большей экологической устойчивости ИИ», — объясняет ObjectBox.

В 2019 году стартап уже работал над базой данных для мобильных устройств, например в сфере IoT. Теперь базовую концепцию можно использовать для моделей ИИ.

Итак, векторный поиск ObjectBox на устройстве дает множество преимуществ: чрезвычайно низкую задержку, постоянную доступность даже в автономном режиме, более низкие требования к пропускной способности и затраты, а также улучшенную защиту данных.

ObjectBox не только работает непосредственно на периферийных устройствах, но также может работать в любом облаке, локально. Такая гибкость обеспечивает оптимальную производительность, повышенную безопасность и экономическую эффективность. Это дает компаниям лучший контроль над своими эксплуатационными расходами и позволяет более эффективно управлять защитой данных.



«Благодаря расширению области векторных баз данных мы делаем большой шаг к тому, чтобы сделать ИИ доступным для всех, в любое время и в любом месте», — сказала Вивьен Доллинджер, соучредитель и генеральный директор ObjectBox.

По его словам, это «важнейший прорыв, который определит, как будет работать ИИ в будущем». Эта цитата показывает, где векторная база данных ObjectBox может быть использована в будущем, а именно у производителя автомобилей BMW, который, как и другие, также работает над системами помощи водителю и автономным вождением.

Эффективность и скорость работы ObjectBox на устройстве действительно впечатляют. Решение потенциально может определить способ использования и работы искусственного интеллекта на всех существующих устройствах.





