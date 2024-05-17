Цель чат-бота Fragdie.EU: «сделать политику более осязаемой и понятной». Fragdie.EU показывает, за что ратуют европейские партии.

Выборы в Европейский парламент пройдут с 6 по 9 июня 2024 года. Иногда избирателям сложно отслеживать предвыборные программы конкурирующих партий и, таким образом, принимать по-настоящему обоснованное решение при голосовании. Чтобы помочь им в этом, Дима Рубанов и Матиас Ноймайер запускают чат-бота Fragdie.EU. Он позволяет пользователям напрямую взаимодействовать и знакомиться с предвыборными программами партий в ЕС.

Изображение из открытых источников

Дима Рубанов и Матиас Ноймайер известны, в том числе, как основатели стартапа heyqq, платформа которого призвана связывать пользователей с экспертами в различных областях. У них также есть опыт работы в сфере искусственного интеллекта; они основали стартап-компанию Oscar Stories (сказки на ночь для детей, созданные с помощью искусственного интеллекта). Благодаря новому продукту Fragdie.EU они теперь хотят предоставлять пользователям советы по политическим вопросам.

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«Нашей целью было сделать политику более осязаемой и понятной», — объясняет Дима Рубанов.

С помощью Fragdie.EU они хотят обратиться в первую очередь к молодым и еще не определившимся избирателям и мотивировать их воспользоваться своими демократическими правами. По словам стартапа, чат-бот работает очень просто: вы задаете ему вопросы о различных европейских политических проблемах, таких как климат, безопасность и миграционная или социальная политика. Затем ИИ показывает соответствующие позиции по этим вопросам разных партий.

Приложение предназначено для того, чтобы дать пользователям быстрый обзор того, какая партия за что выступает. Особенно в год больших выборов, демократический дискурс важен как никогда. Политика слишком часто связана с эмоциями и недостаточно с содержанием. Многие избиратели даже не знают, что отстаивают партии, и нужно это изменить, говорит соучредитель Маттиас Ноймайер. Fragdie.EU теперь доступен бесплатно.

Напомним, в начале июня в странах Европейского союза пройдут выборы как национального уровня, так и общеевропейские выборы в Европейский парламент.