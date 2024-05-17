Microsoft продолжает активно инвестировать в искусственный интеллект, однако констатирует увеличение вредных выбросов из-за ИИ.

Сейчас Microsoft производит гораздо больше вредных для климата выбросов, чем тогда, когда компания дала смелое обещание по сохранению климата в 2020 году. Как сообщает The Verge, в 2023 году выбросы парниковых газов были на 30% выше. Основная причина — массовая деятельность компании в области искусственного интеллекта.

Хотя инвестиции в искусственный интеллект приводят к значительному росту акций, Microsoft может быть сложно достичь климатических целей, сохраняя при этом свою лидирующую позицию в области ИИ.

Изображение из открытых источников

Обучение и использование моделей ИИ становится все более энергоемким занятием, а влияние на климат только начинает проявляться. Крупные технологические компании, которые в последние годы взяли на себя ряд обязательств по борьбе с изменением климата, могут в конечном итоге вызвать еще большее загрязнение окружающей среды из-за своего нового фокуса на искусственном интеллекте.

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В 2020 году Microsoft поставила цель стать к концу десятилетия так называемой углеродно-отрицательной компанией. Это означает, что компания взяла на себя обязательство сократить выбросы парниковых газов более чем вдвое и компенсировать большую долю выбросов углекислого газа, чем она произвела бы сама. Это была очень амбициозная цель, учитывая, что технологии улавливания углерода в то время только появлялись. Бум искусственного интеллекта, похоже, отодвигает эти цели еще дальше.

Согласно отчету об экологическом развитии, в прошлом году компания выбросила 15,357 миллиона тонн CO 2 , что эквивалентно ежегодному загрязнению углекислым газом Гаити или Брунея. Центры обработки данных, используемые для обучения ИИ, даже более энергоёмки, чем традиционные центры обработки данных, которые уже используют много энергии для работы серверов и систем охлаждения, чтобы предотвратить перегрев. И Microsoft планирует построить еще больше таких центров обработки данных теперь, когда она полностью сосредоточена на искусственном интеллекте.

В прошлом году компания планировала потратить $50 млрд на реализацию своих инициатив в области искусственного интеллекта, и ожидается, что в следующем году эта цифра будет превышена.