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kosmos_news
США запретили китайской компании по добыче BTC работать вблизи американской ядерной ракетной базы
США считают, что китайская майнинговая компания MineOne представляет угрозу национальной безопасности.

Президент Байден на этой неделе приказал компании с китайскими корнями закрыть свой объект по добыче биткоинов в Вайоминге и продать оборудование. Это следует из указа от понедельника, 13 мая 2024 года.
Изображение из открытых источников
Контролируемая Китаем компания приобрела недвижимость в непосредственной близости от базы ВВС США с ядерными межконтинентальными баллистическими ракетами и построила там майнинговый комплекс. Правительство США опасается, что MineOne и ее дочерние компании «могут предпринять действия, которые угрожают нанести ущерб национальной безопасности США».

MineOne — майнинговая компания, базирующаяся на Британских Виргинских островах, контрольный пакет акций которой принадлежат гражданам Китая. В июне 2022 года MineOne приобрела недвижимость, которая расположена примерно в 1,6 км от базы ВВС Фрэнсиса Э. Уоррена, базы ядерных ракет. Уже тогда возникли опасения по поводу слежки и шпионажа.

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Microsoft сообщила о предприятии по добыче биткоинов Федеральному комитету по иностранным инвестициям (CFIUS) в 2022 году. Microsoft, которая управляет центром обработки данных в регионе и поддерживает Пентагон, предупредила, что связанная с Китаем майнинговая компания может проводить операции по сбору разведывательной информации.

В приказе президента Джо Байдена говорится, что комплекс MineOne представляет угрозу национальной безопасности и что компания слишком поздно сообщила о покупке недвижимости в CFIUS. Однако точные риски в указе не прописаны.

CFIUS выявил риски национальной безопасности, возникающие в результате транзакции, которые связаны с близостью объекта к авиабазе. Также в документе говорится о риске, связанном с наличием на объекте специализированного оборудования, используемого для добычи криптовалюты, часть которого поставляется из-за границы и вызывает проблемы национальной безопасности.

Теперь MineOne должна немедленно прекратить деятельность в Вайоминге, демонтировать все оборудование в течение 90 дней и продать имущество в течение 120 дней. Кроме того, MineOne и ее дочерним компаниям запрещен доступ к объектам до тех пор, пока продажа и перемещение не будут завершены.

The New York Times обнаружила, что майнеры биткоинов, принадлежащие или контролируемые Китаем, работают как минимум в 12 штатах США. Сообщается, что некоторые из них даже имеют прямые связи с китайским правительством или Коммунистической партией. По данным газеты, подавляющее большинство ASIC-устройств, используемых для добычи BTC в США, производятся китайскими компаниями.

Когда летом 2021 года Китай запретил майнинг биткоинов в своей стране, многие компании переехали в США. Это было связано, с одной стороны, с низкими затратами на электроэнергию, а также с более надежной правовой системой.

Поскольку отношения между США и Китаем испорчены и характеризуются недоверием, вполне возможно, что контролируемые Китаем компании по добыче цифровых монет могут продолжать сталкиваться с препятствиями в США. 

Хотя кандидат в президенты Дональд Трамп в целом более открыт по отношению к криптовалютам, в одном он согласен с президентом Байденом, а именно в жестком курсе против Китая, второй по величине экономики после США. Пока неизвестно, придется ли китайским компаниям по добыче биткоинов вскоре снова искать новую локацию. Пока что Белый дом, похоже, обеспокоен только тем, что объекты, контролируемые Китаем, расположены рядом с критически важной инфраструктурой.

#сша #майнинг #криптовалюты #биткоин
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