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kosmos_news
Глобальный обзор электроэнергетики 2024: 30% мировой энергии приходится на возобновляемые источники
В тройку крупнейших европейских стран по использованию солнечной энергетике входят Греция, Венгрия и Нидерланды. Поэтапный отказ от ископаемого топлива теперь «неизбежен».

Согласно новому «Глобальному обзору электроэнергии 2024», подготовленному исследовательским центром по вопросам климата и его анализа Ember, глобальное производство электроэнергии из возобновляемых источников выросло с 19% в 2000 году до 30% в 2023 году. Такое развитие связано, прежде всего, с расширением ветровых и солнечных энергетических систем.
Изображение из открытых источников
Более 30% потребляемой в мире энергии поступает из возобновляемых источников. Европейский Союз значительно опережает средний мировой показатель, уже имея значение в 44%, говорится в докладе. Сюда входят 80 стран, на которые в совокупности приходится 92% мирового спроса на энергию. 

По мнению авторов, быстрый рост ветровой и солнечной энергии подвел мир к решающему переломному моменту – производство электроэнергии из ископаемого топлива начинает снижаться. Утверждается, что использование возобновляемых источников энергии замедлило рост использования ископаемого топлива почти на две трети за последние 10 лет.

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«Снижение выбросов в энергетическом секторе теперь неизбежно», — сказал Дэйв Джонс из Ember.

В 2023 году самым важным источником чистой электроэнергии в мире снова стала солнечная энергия. Она производила вдвое больше энергии, чем уголь.


«В частности, солнечная энергетика развивается быстрее, чем кто-либо мог себе представить», — говорит Джонс. 

Согласно данным доклада, расширение солнечной и ветровой энергетики в ЕС происходит гораздо быстрее, чем в остальном мире. Только в 2023 году на нее пришлось 17% мирового роста. Одной из причин является европейский «Зеленый курс». По словам Сары Браун, директора европейской программы Ember, эта программа внесла решающий вклад в постановку целей, разработку стратегий и обеспечение инвестиций. В число стран с наибольшей долей солнечной энергии в энергетическом балансе входят Чили (20%), за ней следуют Греция (19%), Венгрия (18%) и Нидерланды (17%).

Импульсы к выбору чистой энергетики приходят и извне.



«Санкции в отношении РФ усилили необходимость перехода к чистой энергии и выхода из зависимости от ископаемого топлива – не только угля, но и газа, особенно из России», – сказала Браун. 

В целом спрос на энергию в последние годы снизился из-за энергетического кризиса, высоких темпов инфляции и мягкой погоды. Однако в конце 2023 года ситуация снова стабилизировалась. Согласно отчету Ember, глобальный рост возобновляемой энергетики мог бы быть еще выше в 2023 году, если бы не пятилетний минимум гидрогенерации. Китай, Индия, Вьетнам и Мексика совсем недавно очень сильно пострадали от засухи. На эти страны приходится 95% прироста производства электроэнергии на угле.

Глобальный обзор электроэнергетики 2024 подтверждает: в целом ЕС находится на пути к тому, чтобы к 2030 году производить 72% электроэнергии из возобновляемых источников. Авторы доклада ожидают дальнейшего снижения производства электроэнергии из ископаемого топлива примерно на 2% в 2024 году. Они отмечают, что половина экономик мира уже прошла пик производства ископаемой энергии.

#энергетика #электроэнергия #солнечная энрегия
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Vorvort
15:08
Таким как ты не место на форуме, надо создать для вас резервацию, где вы можете лгать и оскорблять друг друга сколько угодно. А нормальные люди пусть общаются здесь, соблюдая Правила.
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Сергей Гончаров
15:08
Вкрации кому непонятно о чем тут - сайт умер и конфа умерла. Модераторы обленились, а в новостях любая чушь даже с матами автопостится на главную в правой колонке. Мультиакки спамеры модерам по бараба...
Как работает модерация в Конференции overclockers.ru и немного о проблемах RTX 4090
Александр
15:06
Ну хоть не у меня одного. А самое странное, что открываю ссылку из почты на ваш комментарий и попадаю все равно в тему: "SK hynix форсирует разработку перспективной памяти HBM 7-го поколения". А чтобы...
SK hynix форсирует разработку перспективной памяти HBM 7-го поколения
Георгий Пряхин
15:03
Судя по твоему ответу ты заслужил всего что о тебе написали
Как работает модерация в Конференции overclockers.ru и немного о проблемах RTX 4090
Mallory
15:01
Вообще тут он даже прогрессирует. Взял LTS релиз например. Правда пять лет как снятый даже с длительной поддержи и месяц как на который перестали выходить даже security патчи. Раньше он вообще про 13....
Проверяю современный браузер Mozilla Firefox в Windows 7 / XP, Ubuntu 14.04 и Chimbalix Linux
Crashtest
14:59
Тоже встречался такой баг, возможно связано с кодом той новости, где пишется комментарий.
SK hynix форсирует разработку перспективной памяти HBM 7-го поколения
ev_ruso
14:58
Балин ну давай так пускай дальше также растут но попрямее Слона надо есть по кусочку
Проверяю современный браузер Mozilla Firefox в Windows 7 / XP, Ubuntu 14.04 и Chimbalix Linux
Mallory
14:57
Вот человек он реально странный, визжит про дряхлого пингвина, но зачем-то продолжает себя мучить. Ладно бы он был на необитаемом острове, а интернет был бы через спутник с лимитом 30 мегабайт в месяц...
Проверяю современный браузер Mozilla Firefox в Windows 7 / XP, Ubuntu 14.04 и Chimbalix Linux
Vorvort
14:56
Давай тебя будем толпой оскорблять в теме, а потом обвиним в буффонаде. Норм?
Как работает модерация в Конференции overclockers.ru и немного о проблемах RTX 4090
Nvidia&Intel Hater
14:55
так он мутант .у него все из зада растет
Проверяю современный браузер Mozilla Firefox в Windows 7 / XP, Ubuntu 14.04 и Chimbalix Linux
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