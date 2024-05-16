В тройку крупнейших европейских стран по использованию солнечной энергетике входят Греция, Венгрия и Нидерланды. Поэтапный отказ от ископаемого топлива теперь «неизбежен».

Согласно новому «Глобальному обзору электроэнергии 2024», подготовленному исследовательским центром по вопросам климата и его анализа Ember, глобальное производство электроэнергии из возобновляемых источников выросло с 19% в 2000 году до 30% в 2023 году. Такое развитие связано, прежде всего, с расширением ветровых и солнечных энергетических систем.

Изображение из открытых источников

Более 30% потребляемой в мире энергии поступает из возобновляемых источников. Европейский Союз значительно опережает средний мировой показатель, уже имея значение в 44%, говорится в докладе. Сюда входят 80 стран, на которые в совокупности приходится 92% мирового спроса на энергию.

По мнению авторов, быстрый рост ветровой и солнечной энергии подвел мир к решающему переломному моменту – производство электроэнергии из ископаемого топлива начинает снижаться. Утверждается, что использование возобновляемых источников энергии замедлило рост использования ископаемого топлива почти на две трети за последние 10 лет.

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«Снижение выбросов в энергетическом секторе теперь неизбежно», — сказал Дэйв Джонс из Ember.





В 2023 году самым важным источником чистой электроэнергии в мире снова стала солнечная энергия. Она производила вдвое больше энергии, чем уголь.



«В частности, солнечная энергетика развивается быстрее, чем кто-либо мог себе представить», — говорит Джонс.

Согласно данным доклада, расширение солнечной и ветровой энергетики в ЕС происходит гораздо быстрее, чем в остальном мире. Только в 2023 году на нее пришлось 17% мирового роста. Одной из причин является европейский «Зеленый курс». По словам Сары Браун, директора европейской программы Ember, эта программа внесла решающий вклад в постановку целей, разработку стратегий и обеспечение инвестиций. В число стран с наибольшей долей солнечной энергии в энергетическом балансе входят Чили (20%), за ней следуют Греция (19%), Венгрия (18%) и Нидерланды (17%).

Импульсы к выбору чистой энергетики приходят и извне.





«Санкции в отношении РФ усилили необходимость перехода к чистой энергии и выхода из зависимости от ископаемого топлива – не только угля, но и газа, особенно из России», – сказала Браун.





В целом спрос на энергию в последние годы снизился из-за энергетического кризиса, высоких темпов инфляции и мягкой погоды. Однако в конце 2023 года ситуация снова стабилизировалась. Согласно отчету Ember, глобальный рост возобновляемой энергетики мог бы быть еще выше в 2023 году, если бы не пятилетний минимум гидрогенерации. Китай, Индия, Вьетнам и Мексика совсем недавно очень сильно пострадали от засухи. На эти страны приходится 95% прироста производства электроэнергии на угле.

Глобальный обзор электроэнергетики 2024 подтверждает: в целом ЕС находится на пути к тому, чтобы к 2030 году производить 72% электроэнергии из возобновляемых источников. Авторы доклада ожидают дальнейшего снижения производства электроэнергии из ископаемого топлива примерно на 2% в 2024 году. Они отмечают, что половина экономик мира уже прошла пик производства ископаемой энергии.