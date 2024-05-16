Продукт команды привлекателен для бизнеса и направлен на то, чтобы предоставить командам до пяти человек доступ к «самым современным» функциям искусственного интеллекта. Anhropic хочет принять участие в регулировании ИИ в ЕС.

iOS-приложение генеративного помощника искусственного интеллекта Claude от провайдера Anthropic доступно по всей Европе. Последняя версия Claude была представлена в марте, а приложение стало доступно в App Store в США в начале мая.

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Итак, теперь приложение доступно на нескольких языках, включая французский, немецкий, итальянский и испанский, а также доступно в Европе. Существует платная подписка «Claude Team» для бизнеса. Anthropics хочет отличиться от своего конкурента OpenAI, полагаясь на более строгие меры безопасности в своем приложении для защиты от неправильного использования.

Anthropic расширила API на Европу, чтобы разработчики могли использовать и интегрировать свои модели. Теперь для всех европейских пользователей, независимо от их знаний в области программирования, доступно бесплатное приложение для iOS.

Стартап находится на пути роста и на сегодняшний день привлек $8 млрд, а его общая оценка составляет $18,4 млрд. В число нынешних почти 60 инвесторов входят Amazon, Google, Salesforce, SAP и Zoom. По данным Techcrunch, соучредитель и президент Даниэла Амодей подтвердила, что Anthropics находится в процессе привлечения дополнительного первичного капитала.



«Мы рады сообщить, что Claude теперь доступен людям и предприятиям по всей Европе, чтобы повысить свою продуктивность и креативность», — сообщил технологический стартап из Сан-Франциско в своем блоге.

Пока неизвестно, как приложение iOS будет воспринято в Европе. В США, как пишет Techcrunch, в этом плане есть куда стремиться. По данным Anthropic, «широко принята платная подписка на Claude (Claude Pro)», которая в настоящее время стоит около €18 в месяц. Не называя точных цифр, соучредитель и генеральный директор Anthropic говорит, что у стартапа уже есть миллионы пользователей. С точки зрения трафика Claude по-прежнему сильно уступает многим другим пионерам искусственного интеллекта, таким как Gemini, Character and Perplexity и главному конкуренту ChatGPT:

Anthropic фокусируется в первую очередь на корпоративных приложениях. Основное внимание уделяется «более гибкому» опыту, который переходит от личных учетных записей к рабочим, при этом пользователи переключаются между различными интерфейсами и платформами. Это означает беспрепятственный и эффективный пользовательский опыт.

В отличие от OpenAI, компания также полагается на групповой план подписки как «постоянную тенденцию». Пользователи должны работать с Claude интуитивно — будь то через смартфон, интернет или API. Глава компании Амодей считает, что iOS-приложения Anthropic и OpenAI нельзя сравнивать.

Стартап не приводит конкретных цифр по использованию API в Европе. Тем не менее «ожидается, что будут зафиксированы высокие темпы роста, которые будут продолжать расти на ключевых европейских рынках, таких как Франция и Германия».

По словам Даниэлы Амодей, остается задача вызвать интерес пользователей по всей Европе. Когда дело доходит до строгого регулирования ИИ в ЕС, особенно после принятия Закона об ИИ в начале 2024 года, Anthropic считает, что у него хорошие позиции. Некоторые корректировки все еще необходимо внести, но стартап стремится «участвовать в этом процессе с ЕС» и хочет обеспечить безопасность ИИ. Речь идет о запрете на использование Claude для политических кампаний и лоббирования. Встроенные автоматизированные системы предназначены для выявления соответствующих нарушений и дезинформации.



