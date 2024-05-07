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kosmos_news
Безлитиевые натриевые аккумуляторы поступают в массовое производство
Новые аккумуляторы имеют множество преимуществ. Пока неизвестно, можно ли их эффективно использовать.

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В США началось первое массовое производство натрий-ионных аккумуляторных элементов, для которых не требуется литий. Согласно пресс-релизу, производственное предприятие Natron Energy является первым в своем роде в Америке, которое разрабатывает такие аккумуляторы. Когда речь заходит о будущем аккумуляторных систем, именно на натриевые батареи возлагают большие надежды. Но у них есть и недостатки.
Источник изображения: Natron Energy

Новые аккумуляторы, которые производит Natron Energy, изначально ориентированы в первую очередь на поставщиков энергии и операторов центров обработки данных. Первые натриевые батареи используются для хранения резервной или аварийной энергии или в качестве промежуточного хранилища возобновляемых источников энергии.

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Источник изображения: Natron Energy


Преимущество натриевых аккумуляторов в том, что их можно заряжать значительно быстрее, чем обычные литий-ионные аккумуляторы. Natron Energy сообщает об ускорении процесса зарядки в 10 раз. Кроме того, натриевые батареи имеют значительно более длительный срок службы. Сообщается, что батареи Natron Energy выдерживают более 50 000 циклов зарядки.

Источник изображения: Natron Energy


Аккумуляторные элементы, в которых ионы натрия движутся между положительным и отрицательным полюсами, имеют одно преимущество: натрий встречается повсюду в мире и его очень легко получить. Как известно, этого нельзя сказать о литии, который повышает цену батареи, поскольку его очень сложно добывать.

Смогут ли натриевые батареи эффективно использоваться в электромобилях или других устройствах, зависит главным образом от дальнейших разработок. Большим недостатком этих батарей является то, что они считаются тяжелыми и имеют меньшую плотность энергии.

CATL, крупнейший в мире производитель аккумуляторов для электромобилей, заявляет о плотности энергии своих натрий-ионных аккумуляторов в 160 ватт-часов на килограмм веса. Для сравнения: у литий-ионных аккумуляторов это значение составляет до 265 Втч/кг.

Это означает, что электромобили с натриевыми батареями либо станут тяжелее и крупнее, чтобы иметь такой же запас хода, как автомобили с литий-ионными батареями, либо будут иметь меньший запас хода при том же размере. Производство таких аккумуляторов существенно дешевле нынешних литий-ионных аккумуляторов.

#технологии #аккумуляторы #энергия #natron energy
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