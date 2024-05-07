6 мая Фон дер Ляйен и Макрон провели переговоры с председателем Китая Си Цзиньпинем. Помимо текущих военных конфликтов лидеры обсудили конкуренцию в технологическом секторе между странами.

В Париже прошли переговоры главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Китая Си Цзиньпина. После саммита глава Еврокомиссии кратко рассказала об обсуждавшихся темах.







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Как заявила фон дер Ляйен, встреча дала возможность обсудить темы, по которым Евросоюз и Китай имеют одну и туже позицию, но были и вопросы, которые скорее разделяют Брюссель и Пекин. Си Цзиньпин, фон дер Ляйен и Макрон говорили, среди прочих о геополитической ситуации в мире и ситуации на Украине и Ближнем Востоке. Фон дер Ляйен сказала, что рассчитывает на, что Китай повлияет на Россию и не допустит эскалации конфликта с учетом последних новостей об испытаниях ядерного тактического оружия.

Фон дер Ляйен также упомянул о постоянной конкуренции между Китаем и ЕС в секторе новых технологий. Китай уже является безоговорочным лидером по вводу новых мощностей в ВИЭ (возобновляемые источники энергии), а компании из Поднебесной сейчас пытаются выйти на европейский рынок.

Отмечается, что некоторые компании только выходят на европейский рынок, другие работают на Западе в течение многих лет. ЕС пытается защитить рынок еврозоны; были инициированы антисубсидионные расследования (проверка, не получают ли субъекты, заинтересованные в контрактах в Европе, например, слишком большую государственную помощь) в отношении китайских предприятий из ветроэнергетики, фотоэлектрической энергетики и электромобильной промышленности.

Китайская продукция, например, электромобили и сталь, субсидируемые государством, наводняют европейский рынок, отметила фон дер Ляйен на пресс-конференции. Она добавила, что при росте производства в Китае, без одновременного увеличения спроса в Поднебесной, Пекин по-прежнему наращивает инвестиции, направленные на увеличение производственных мощностей.

Мир не в состоянии поглотить излишки производства из Китая, подчеркнула глава Еврокомиссии. Переговоры с Си Цзиньпином также касались «справедливых правил» в торговле между ЕС и Китаем, но и в этом отношении фон дер Ляйен подчеркнула, что если возникнут опасения, что Пекин пользуется своим положением, Брюссель ответит зеркальными мерами.