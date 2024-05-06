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kosmos_news
SEC хочет подать в суд на брокера Robinhood из-за криптовалютного бизнеса
Криптовалютное подразделение онлайн-брокера Robinhood получило от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) предупреждение о возможной подаче иска. Речь идет об уведомлении Уэллса — Wells notice.

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Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) направила так называемое уведомлении Уэллса — Wells notice — крупному американскому необрокеру Robinhood. Это предварительное уведомление о судебном иске касается криптобизнеса Robinhood. Как и в случае с исками SEC против Coinbase и Binance, надзорный орган усматривает нарушения законодательства о ценных бумагах в криптовалютных сервисах Robinhood.

Изображение из открытых источников

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Подчеркивается, что SEC выпустила уведомление Уэллса исключительно против криптоподразделения популярного необрокера Robinhood Crypto (RHC).

Раздел 15(a) касается требований к регистрации брокеров, а раздел 17A — обработки и хранения документов о сделках с ценными бумагами. Однако уведомление Уэллса не обязательно означает, что имело место нарушение закона.

Компания заявила, что возможные действия властей могут включать «гражданский судебный запрет, публичное административное разбирательство и/или судебное разбирательство». Акции Robinhood ненадолго упали в ответ на это объявление, но затем полностью восстановились.

Необрокер уже публично прокомментировал уведомление и выразил разочарование и непонимание этого шага со стороны надзорного органа. Компания также подчеркивает, что всегда проявляла готовность к сотрудничеству и приняла «трудные решения» не предлагать определенные токены или услуги, такие как стейкинг и кредитование. В прошлом году торговая платформа прекратила поддержку токенов, названных ценными бумагами в исках SEC против Binance и Coinbase, а именно Cardano, Solana и Polygon.

Комиссия по ценным бумагам и биржам, похоже, продолжает запрещать услуги, которые, по ее мнению, нарушают законы о ценных бумагах. С точки зрения SEC, как выяснилось из предыдущих юридических споров, значительная часть криптовалют подпадает под регулирование ценных бумаг, поэтому они должны были быть зарегистрированы как таковые.

Надзорный орган еще не озвучил подробности претензий. Поставщики криптоуслуг неоднократно защищаются от обвинений в предложении услуг, связанных с торговлей незарегистрированными ценными бумагами. Для крупных бирж, таких как Binance и Coinbase, это также актуальный драйвер продаж, с помощью которого можно заработать много денег.

По мнению SEC, биткоин является товаром и, соответственно, освобожден от этих юридических споров. Пока неизвестно, встанут ли суды на сторону властей, а поставщики услуг, такие как биржи, подчинятся требованиям и прекратят торговлю и хранение большинства других криптоактивов.

#сша #криптовалюты #robinhood
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