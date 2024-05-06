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kosmos_news
Tether расширит мониторинг транзакций с USDT используя возможности Chainalysis
Tether объявляет, что расширит мониторинг своей самой популярной стабильной монеты. Для этой цели эмитент USDT хочет использовать специальные системы фирмы Chainalysis.

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Преступное использование стейблкоина USDT следует выявлять с помощью автоматизированных решений, и подозрительные счета должны быть заморожены. Компания Tether также хочет обеспечить соблюдение рекомендации США в отношении государств, подвергшихся санкциям.

Изображение из открытых источников

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Итак, мониторинг стейблкоина USDT усиливается – об этом заявил в официальном сообщении эмитент стабильных монет Tether. В этом компании поможет фирма Chainalysis. Целью сотрудничества с Chainalysis является удовлетворение требований регулирующих органов, говорится в сообщении.

«Tether, крупнейшая компания в индустрии цифровых активов, сотрудничает с Chainalysis, платформой данных блокчейна, для разработки настраиваемого решения для мониторинга активности вторичного рынка», — заявили в компании.

Таким образом, Tether хочет гарантировать, что цифровой актив не будет использоваться в преступной деятельности. Ранее власти неоднократно критиковали стейблкоин. Якобы USDT — популярный способ оплаты среди торговцев наркотиками, у нелегальных казино и ХАМАС.

В будущем Tether хочет использовать автоматизированные инструменты Chainalysis, чтобы внимательно следить за соблюдением санкций со стороны органа США OFAC (Управление по контролю за иностранными активами). Кроме того, оценка общедоступных данных блокчейна предназначена для поиска адресов, используемых преступниками, например тех, которые используются магазинами в даркнете.

Поэтому система должна отслеживать не какие-либо конкретные подозрительные случаи, а все данные в общедоступных блокчейнах. Tether хочет заморозить адреса, которые подозреваются в незаконной деятельности.

USDT существует на нескольких десятках блокчейнов. Стейблкоин наиболее популярен в сетях Ethereum и Tron. В отличие от полноценных криптовалют, таких как биткоин, Tether имеет преимущества и может при необходимости блокировать средства третьих лиц при условии, что они хранится в USDT.

Управляющий директор Tether Паоло Ардоино считает, что эта инициатива должно стать преимуществом для конечных потребителей.

«Сотрудничество с Chainalysis является важным шагом в нашей постоянной приверженности обеспечению прозрачности и безопасности в криптоиндустрии», — сказал Ардоино.

Пока невозможно сказать, какие последствия могут возникнуть для невиновных пользователей. Tether не раскрыла, участвуют ли в мониторинге и другие выпускаемые ею активы, но можно предположить, что так оно и есть.

В последнее время Tether неоднократно становился предметом дискуссий. Согласно сообщению Wall Street Journal, российским бизнесменам удалось обойти санкции США и ЕС и приобрести комплектующие для создания оружия за USDT.

Кроме того, неизвестные инсайдеры обнародовали торговую стратегию Венесуэлы. Страна в основном использует USDT для обхода санкций США и экспорта сырой нефти.

Отвечая на вопрос Reuters, Tether пояснил, что последние инициативы не были вызваны этими случаями. Сотрудничество с Chainalysis для более строгого мониторинга блокчейнов было запланировано несколько месяцев назад. Более простые системы мониторинга от Chainalysis уже используются.

Tether уже несколько лет использует данные Chainalysis в качестве основы для своих расследований. Кроме того, Tether четко заявила, что соответствует правилам OFAC.

Хотя Tether была основана в США в 2014 году, сейчас штаб-квартира компании находится на Британских Виргинских островах. Тем не менее Tether поддерживает тесные контакты с США — не в последнюю очередь потому, что самым популярным продуктом является привязанный к американскому доллару стейблкоин.

Если сотрудничество с Chainalysis принесет успех, конвертируемые в стейблкоин активы Венесуэлы также могут быть конфискованы. В качестве альтернативы государственная корпорация PDVSA может перейти с USDT на другую криптовалюту.

#криптовалюты #стейблкоин #usdt #tether
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