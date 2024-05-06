Увеличение инвестиций происходит за счет финансирования солнечных электростанций. Китай доминирует в чистой энергетике.

Глобальные инвестиции в чистую энергетику стремительно растут. Согласно новому отчету Международного энергетического агентства (МЭА), глобальные инвестиции в производство пяти ключевых экологически чистых энергетических технологий — солнечной и ветровой, аккумуляторных систем, электролизеров и тепловых насосов — выросли до $200 млрд в 2023 году.

По данным Electrek, это представляет собой рост более чем на 70% по сравнению с 2022 годом и составляет около 4% роста мирового ВВП и почти 10% глобального роста инвестиций.

Изображение из открытых источников

Согласно отчету, расходы на производство солнечных панелей в прошлом году выросли более чем вдвое, а инвестиции в производство аккумуляторных систем увеличились примерно на 60%. Это означает, что производственные мощности фотоэлектрических модулей уже соответствуют спросу на 2030 год, исходя из планов МЭА достичь чистых нулевых выбросов (сокращение объема выбросов парниковых газов). Производственные мощности аккумуляторных элементов на 90% находятся на пути к удовлетворению чистого нулевого выброса в конце этого десятилетия.

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В отчете отмечается, что многие из проектов, находящихся в разработке, вскоре начнут эксплуатироваться. Около 40% инвестиций в производство экологически чистой энергии в 2023 году было направлено на заводы, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. Для аккумуляторов эта доля увеличивается до 70%.

Китай продолжает доминировать в производстве экологически чистой энергии. Здесь расположено более 80% мировых мощностей по производству солнечных модулей, за ними следуют США и Индия с 5% и Европа с лишь 1%. Ожидается, что в этом десятилетии ситуация не изменится.

Однако МЭА отмечает, что к 2030 году производство аккумуляторных элементов может стать менее географически сконцентрированным в Китае. Если все анонсированные проекты будут реализованы, к 2030 году Европа и США смогут достичь примерно 15% мировой установленной мощности.

Новые данные и анализ, основанные на оценках более чем 750 заводов, показывают, что Китай остается производителем всех экологически чистых энергетических технологий с наименьшими затратами. Строительство заводов по производству аккумуляторов, ветровых и солнечных станций в США и Европе обычно на 70–130% дороже, чем в Китае.

Однако подавляющее большинство общих производственных затрат на эти технологии (70–98%) приходится на эксплуатационные затраты, которые включают в себя энергию, рабочую силу и материалы. МЭА заявляет, что политика может повлиять на текущие различия в издержках производства.