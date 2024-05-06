Технология американского стартапа Zap Energy не требует дорогих магнитных катушек и поэтому его реактор очень компактен.

Крупные исследовательские сообщества — не единственные, работающие над тем, чтобы сделать ядерный синтез экономически эффективным. Частные компании также разрабатывают собственные технологии синтеза ядер атомов водорода (управляемый термоядерный синтез). Американский стартап Zap Energy недавно добился небольшого прорыва в этом направлении.

Реактор Zap Energy очень компактен. Фото: Zap Energy Для поддержания ядерного синтеза, как на Солнце, нужны высокие температуры. Около 150 миллионов градусов Цельсия необходимо атомным ядрам, чтобы слиться друг с другом и высвободить энергию. Стартапы уже удовлетворены, если достигают десятой части того, чего добилась Zap Energy. Им удалось нагреть плазму до 37 миллионов градусов Цельсия с помощью компактного, технически простого и недорогого устройства.

«Нам еще предстоит много работы, но результаты на сегодняшний день достигли такой степени, что мы теперь можем конкурировать с некоторыми из ведущих в мире термоядерных устройств, но с гораздо меньшими сложностями и затратами», — сказал исследователь Бен Левитт в пресс-релизе.

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Исследовательский реактор FuZE компании Zap Energy работает без внешних магнитов, которые удерживают горячую плазму во взвешенном состоянии. Вместо этого стартап использует другой подход, а точнее технологию под названием «Z-Pinch».

Сильные токи пропускаются через тонкую плазменную нить, создавая сильные магнитные поля. Эти поля сжимают плазменную нить и дополнительно нагревают ее. Задача: поддерживать стабильность плазмы в течение определенного времени, чтобы ее можно было достаточно нагреть.

«Поскольку мы используем все более сильные потоки плазмы, температура, плотность и срок службы Z-Pinch должны быть скоординированы для создания стабильной и мощной плазмы», — объясняет Левитт.

Эксперимент, в ходе которого была достигнута знаковая для запуска рекордная температура в 37 миллионов градусов Цельсия, был проведен в 2022 году. Однако проверка результатов прошла только в начале 2024 года, а данные опубликованы в конце апреля.

Сейчас строится более совершенный реактор FuZE-Q. Он имеет в 10 раз больше энергии и может достигать гораздо более высоких температур. Однако первые результаты использования FuZE-Q все еще ожидаются.