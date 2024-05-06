Летающий командный центр имеет некоторое сходство со своим предшественником, но есть существенные изменения. Например, система дозаправки в воздухе перенесена в заднюю часть.

Корпорация Sierra Nevada недавно заключила контракт на сумму $13 млрд на разработку и замену «самолетов судного дня» в Соединенных Штатах. Первые концептуальные изображения борта компании показывают, как может выглядеть будущий самолет.

В самолете не будет никаких новых технологий. Цель состоит в том, чтобы как можно быстрее использовать существующие инструменты в новом типе самолетов.

Фото: SNC

Нынешние «самолеты судного дня» — это четыре устаревших Boeing E-4B Nightwatch. Самолеты служат ВВС США в качестве летных командных центров в случае кризисных ситуаций и созданы на базе Boeing 747-200, который в основном производился в 1970-х годах.

реклама

Новый «самолет судного дня» будет основан на Боинге 747-8. Хотя производство самолета было прекращено в 2022 году, его 4 двигателя соответствуют требованиям для использования в качестве такого борта. Всего их 155, но пассажирских вариантов построено только 55 единиц.

Если судить по концепции, преемник E-4B очень похож на своего предшественника. Он также окрашен в белый и синий цвета, но гораздо крупнее по размеру. Внутри стало на 440 квадратных метров больше места.

На виде сверху также можно увидеть систему дозаправки в воздухе. У предыдущего Е-4В она находилась на носу перед кабиной. E-4B регулярно используют дозаправку в воздухе, особенно во время дальних миссий.

Министерство обороны часто использует этот самолет для полетов, предполагающих многократные дозаправки в воздухе.

Система дозаправки в воздухе расположена за кабиной. Фото: SNC

Хотя у 747-8 дальность полета больше, чем у его предшественника (15 000 километров против 11 000 километров), дозаправка в воздухе является обязательным условием. В кризисных ситуациях самолет должен иметь возможность оставаться в воздухе несколько дней. В случае ядерной войны большая часть наземных коммуникаций американских вооруженных сил будет уничтожена.

Судя по рендерингу, у 747-8 сохранился купол спутниковой связи, расположенный на верхней части самолета. Будет ли это технически необходимо, еще неизвестно — спутниковая связь значительно развилась и миниатюризировалась с момента первого использования E-4B. Однако не исключено, что в куполе будут размещены дополнительные антенны, например, для связи с кораблями, атомными подводными лодками и другими наземными станциями.