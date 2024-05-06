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kosmos_news
The War Zone: Противоспутниковое ядерное оружие России приведет к катастрофе на орбите
Не только прямой взрыв нанесет ущерб размещенным на низкой околоземной орбите аппаратам, но и излучение окажется губительным для спутников.

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Несколько высокопоставленных чиновников США предположили, что Россия работает над созданием противоспутникового ядерного оружия. Его активация может сделать низкую околоземную орбиту (НОО) совершенно непригодной для использования в течение длительного периода времени. Испытания этого оружия уже идут, пишет The War Zone.
Изображение: VICTOR HABBICK VISIONS/Getty Images 


«Соединенные Штаты крайне обеспокоены тем, что Россия рассматривает возможность включения ядерного оружия в свои оборонные программы на основании информации, которую мы считаем достоверной», — заявила Мэллори Стюарт, помощник госсекретаря по контролю над вооружениями.

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Соединенным Штатам известно, что Россия работает над такой системой уже много лет, но лишь недавно они смогли оценить прогресс в развитии технологий. Стюарт неоднократно подчеркивала, что правительство США не считает, что Россия каким-либо образом уже применила это оружие. Однако в рамках разработки этого ядерного противоспутникового оружия на орбите уже размещён спутник.

Россия официально заявила, что спутник предназначен для научных целей, напомнила Стюарт. Однако его орбита находится в районе, который не используется ни одним другим космическим исследовательским аппаратом. Это само по себе несколько необычно.

Целесообразно вывести на орбиту испытательный спутник до фактического развертывания системы космического базирования. Например, можно определить, как космическое излучение влияет на электронику на разных орбитах. Магнитное поле Земли действует как защитный щит, который защищает Землю от излучения частиц Солнца.
Радиационный пояс Земли (РПЗ или пояс Ван-Аллена). Фото: НАСА
Заряженные частицы заключены в магнитном поле Земли и образуют радиационный пояс Ван Аллена (радиационный пояс Земли). В зависимости от орбиты электронные устройства могут быть повреждены или даже уничтожены в этом радиационном поясе.

Подробности о планируемом космическом ядерном оружии пока неизвестны. Однако предполагается, что оружие не может быть использовано против целей на Земле. Вместо этого ядерное взрывное устройство на НОО, то есть на высоте от 200 до 2000 километров, могло бы создать угрозу для многих важных спутниковых систем.

На НОО имеется около 7000 спутников, которые используются для наблюдения за Землей, связи (радиоспутники и интернет-спутники), исследований (например, метеорологические спутники и Международная космическая станция), а также в шпионских целях. Навигационные спутники, такие как GPS и Galileo, находятся на высоте не менее 5000 километров, поэтому они не являются основной целью.

Ядерное оружие — это оружие, «которое не знает национальных границ и не делает различий между военными, гражданскими и коммерческими спутниками», говорит помощник госсекретаря по космической политике Джон Пламб.

Ядерное оружие на НОО было бы опасно по нескольким причинам. Некоторые спутники будут повреждены в результате немедленного взрыва, но радиация станет гораздо более долгосрочной проблемой. Ядерное излучение задержится на НОО и повлияет на все размещенные там аппараты. Эффект, получивший название «ядерная накачка» (или nuclear pumping), был продемонстрирован в ходе ядерного испытания «Starfish Prime» в 1962 году, когда Соединенные Штаты взорвали атомную бомбу на высоте 400 километров.

Тогда на Гавайях, на расстоянии 1150 километров, искусственное полярное сияние было видно в течение 7 минут. Из-за электромагнитного импульса отключилась телефонная связь и около 300 уличных фонарей. Из-за выброса радиации 7 спутников на орбите, которые в то время еще редко использовались, вышли из строя.

Пламб также подчеркнул, что угроза появления ядерной бомбы в космосе не «настолько неизбежна, что нужно беспокоиться уже сейчас». Однако Министерство обороны США относится к этой угрозе крайне серьезно.

Еще одним свидетельством того, что Россия работает над ядерным оружием для НОО, является ее голосование против предложенной резолюции ООН в апреле. Резолюция призвала государства-члены соблюдать статью 4 Договора по космосу 1967 года. Она запрещает странам размещать ядерное оружие на орбите или на небесных телах, таких как Луна. Россия наложила на эту резолюцию вето.

Журналисты The War Zone утверждают, что Россия при использовании ядерного противоспутникового оружия против аппаратов США также повредит спутники Китая, Индии и свои собственные аппараты.

#россия #технологии #космос #ядерное оружие
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