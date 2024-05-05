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Пионер биткоин-индустрии Джека Дорси жертвует $21 млн проекту OpenSats для развития технологий
Джек Дорси пожертвовал $21 млн OpenSats на бесплатные проекты с открытым исходным кодом в экосистеме биткоина посредством своей благотворительной инициативы #startsmall.

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Миллиардер и ярый сторонник биткоина Джек Дорси пожертвовал $21 млн некоммерческой организации OpenSats в рамках своей благотворительной инициативы #smartsmall. Об этом следует из официального объявления от субботы, 4 мая.
Изображение из открытых источников
OpenSats — это общественная благотворительная организация, целью которой является финансирование бесплатных проектов с открытым исходным кодом в экосистеме биткоина, а также связанного с ним образования и исследований. OpenSats хочет использовать средства для укрепления прав и свобод пользователей – особенно в условиях растущего цифрового авторитаризма. Разработчики открытого исходного кода в биткоин-пространстве, которым нужна поддержка, могут связаться с этим проектом.

$21 млн от соучредителя Twitter и Block (ранее Square) поможет OpenSats продолжать продвигать технологии, повышающие свободу.

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     Мы сделаем все возможное, чтобы постоянно использовать средства для высокоэффективных проектов и инфраструктуры свободных технологий.
     OpenSats

$15 млн пойдут в общий фонд благотворительной организации, а $5 млн — специально на разработки децентрализованной и открытой альтернативы соцсети X или Twitter Nostr, в которую интегрированы платежи через сеть Bitcoin Lightning. Еще миллион пойдет в операционный бюджет OpenSats.

Дорси поделился объявлением о пожертвовании в ответ на опасения, высказанные известным информатором и защитником криптовалют Эдвардом Сноуденом по поводу продолжающихся атак США на конфиденциальность сети биткоина. Поэтому можно предположить, что некоммерческая организация направит большую часть средств на бесплатные проекты с открытым исходным кодом, из которых могут появиться сложные решения, обеспечивающие большую конфиденциальность в биткоин-транзакциях.


     Я уже десять лет предупреждаю разработчиков биткоина о необходимости обеспечения конфиденциальности на уровне протокола. Это последнее предупреждение. Часы тикают.
     Эдвард Сноуден

Джек Дорси был генеральным директором основанных им компаний Twitter и Block. В конце 2021 года миллиардер покинул свой пост в Twitter и с тех пор сосредоточился на работе в поставщике платежных услуг Block. Судя по всему, Дорси сделал это, чтобы полностью посвятить себя тому, что, по его мнению, могло сделать мир лучше.


     Биткоин меняет абсолютно все. Я не думаю, что в моей жизни есть что-то более важное, над чем я мог бы работать.
     Джек Дорси

Поставщик платежных услуг изменил свое название с Square на Block в декабре 2021 года. Компания, стоящая за популярным в США приложением Cash App предлагает различные услуги, связанные с биткоином, включая торговлю активами, планы сбережений для корпоративных клиентов, а также разработки в секторах майнинга и аппаратных кошельков.

Block уже приобрел биткоины на общую сумму $220 млн в конце 2020 — начале 2021 года. Несколько дней назад компания, стоимость которой превышает $40 млрд, объявила, что с апреля она регулярно инвестировала в актив часть прибыли от биткоин-бизнеса.

Помимо работы в Block, миллиардер уже давно занимается экосистемой биткоин. Например, вместе с американским рэпером Jay Z Дорси способствовал продвижению биткоин-образования в США и развивающихся странах.

#криптовалюты #биткоин #дорси
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