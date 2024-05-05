В рамках очередных испытаний бомбардировщик H-6K на базе советского Ту-16 запустил баллистическую ракету.

Китайские СМИ утверждают, что бомбардировщик H-6K запустил баллистическую ракету. Все указывает на то, что это может быть авиационная версия баллистической ракеты СМ-401. Это оружие, которое имеется в китайском арсенале, но у него ограниченная дальность действия.

Xian H-6. Фото: Википедия

Текущие военные конфликты подтвердили, что баллистические ракеты являются гораздо более опасным оружием и более сложной мишенью, чем крылатые ракеты, летные характеристики которых напоминают полёт самолета. С баллистическими ракетами сложнее бороться, но их запуск можно обнаружить сравнительно рано, они дороги и сложны в производстве.

Факт испытаний запуска баллистических ракет с китайских бомбардировщиков лишь подтверждает, что Пекин извлекает те же уроки, что и Россия после начала СВО. Баллистическая ракета, сбрасываемая с самолета и представляющая собой по сути вариант ракеты класса «земля-земля», является российским изобретением.

реклама

Знаменитая ракета Х-47М2 «Кинжал» представляет собой решение, аналогичное тому, которое сейчас испытывают китайцы. Однако армия РФ выпускает ракеты с истребителя, что придает им очень высокую начальную скорость, и благодаря этому «Кинжал» на конечном этапе полета достигает такой скорости, что его классифицируют как гиперзвуковое оружие.

Китайская концепция ракет немного другая. Бомбардировщик H-6K переносит ракету на большую высоту, до 13 км, и теоретически может подвести относительно близко к цели. Это важно, поскольку дальность действия ракеты СМ-401 наземного базирования оценивается в 290–900 км, а это немного, учитывая условия возможного военного конфликта на Тихом океане. Бомбардировщик H-6K может расширить этот радиус поражения до 1-2 тысяч километров.

Кроме того, только после запуска ракеты можно понять, что оружие вообще находилось на борту истребителя. Таким образом сокращается время, необходимое для реагирования на угрозу, и обеспечивается гораздо большая гибкость на поле боя.

Конечно, бомбардировщики Н-6 на базе советского Ту-16 1952 года даже в новейших версиях являются легкообнаружимыми целями, но могут иметь сопровождение или быть частью атаки насыщения, при которой ресурсов для борьбы с ними просто не хватает. Они также могут лететь при сопровождении боевых самолетов, включая труднообнаружимые истребители J-20.

H-6 в настоящее время также может стать испытательной платформой для различных типов нового авиационного вооружения перед принятием на вооружение анонсированного совершенно нового бомбардировщика. Однако неизвестно, как H-20 будет выглядеть и каковы его параметры. Предполагается, что это будет китайская копия труднообнаружимого бомбардировщика B-2 Spirit, но гораздо большего размера.