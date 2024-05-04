В то время как Германия упорно настаивает на отказе от атомной энергетики, Польша ускоряет переход на атомную энергетику.

Польша вскоре может стать европейским технологическим лидером в Европе в атомной энергетике, пишет немецкая ежедневная газета Die Welt.

Атомная электростанция Неккарвестхайм. Фото: Wikimedia Commons Издание подчеркнуло, что новый премьер-министр Дональд Туск не ставит под сомнение решение о расширении атомной энергетики в Польше. По данным газеты Die Welt, в политических кругах существует консенсус, что переход на атомную энергетику — единственный способ удовлетворить растущий энергетический голод в стране и в то же время удовлетворить требования климатической политики ЕС.

Ссылаясь на остановку последних атомных электростанций в Германии в 2023 году, журналист газеты Die Welt подсчитал, что Германия территориально окажется между двумя странами Европы, которые считают ядерную энергетику ключевой технологией. Речь идет о Франции, традиционной ядерной державой на Западе, а теперь и Польше, которая будет делать упор на ядерную энергетику.

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Немецкая газета указывает, что «польский поворот в атомной энергетике» включает в себя не только строительство крупных электростанций, но и малых модульных реакторов (ММР). Было подчеркнуто, что уже представлено более ста планов по созданию реакторов ММР.

«Эти инициативы сделают Польшу европейским лидером, хотя строительство реакторов ММР планируется также во Франции, Чехии и других странах ЕС», — пишет Die Welt.

Газета заявила, что технология реактора ММР является «частью ядерного ренессанса». Он набирает обороты после энергетического кризиса в ЕС — от Северной Америки до Европы и Восточной Азии. Пока лишь несколько проектов во всем мире успешно разрабатывают ММР. Однако вскоре ситуация может измениться, утверждает Die Welt.

В декабре 2023 года польский консорциум Orlen Synthos Green Energy (OSGE) объявил о согласии на строительство 24 реакторов ММР в шести городах Польши. Американская компания GE Hitachi к 2030 году построит реактор BWRX-300 в Польше, пояснила газета.

По данным Die Welt, «помимо реакторов BWRX-300 Польша будет опираться на целый ряд других технологий ММР». По мнению газеты, одновременное использование нескольких технологий может привести к «настоящему буму технологий ММР, в котором Польша окажется лидером в Европе».

«По данным опросов, 60% поляков выступают за строительство реакторов ММР, причем 75% в целом поддерживает развитие атомной энергетики» , — отмечает издание.

Die Welt утверждает, что реакторы ММР могут оказать серьезное влияние на теплоснабжение и внести значительный вклад в декарбонизацию. Было отмечено, что более 70% энергии Польши генерируется угольными станциями.