Сложная геометрия колес делает этого простого робота настоящим мастером скалолазания.

Инженеры разработали робота, который может быстро и автоматически адаптироваться к различным условиям окружающей среды и местности и преодолевать препятствия с помощью специальных колес. В основе этого решения конструкции ходовой части лежит механизм под названием Пассивно-трансформируемое цельное колесо (PaTS).

Фото нового робота. Источник: YouTube-канал Morphlab ICL Недавно инженеры опубликовали исследование, посвященное этому механизму. Отдельные компоненты колес робота соединены друг с другом подвижными шарнирами и могут быть полностью изготовлены с помощью 3D-принтера.

Колеса робота в базовой комплектации круглые. Однако если устройство движется и сталкивается с препятствиями, срабатывает специальный механизм в колесах. Отдельные секции внутри колес могут трансформироваться в клинья, которые робот будет использовать для преодоления препятствий. Клинья должны составлять максимум 70% высоты колеса, чтобы робот мог приподняться на них.

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Как только робот преодолевает препятствие, колеса снова принимают прежнюю форму. Это происходит автоматически благодаря шарнирным соединениям. В отличие от других роботов, способных преодолевать препятствия, британское изобретение очень простое – оно не требует датчиков, сложной электроники или программного обеспечения. Все, что нужно, чтобы робот приподнимался на клиньях, — это особая геометрия колес.





На видео (YouTube-канал Morphlab ICL) показан робот в действии. Изобретение привлекло большое внимание в сообществе робототехников — некоторые заинтересованные лица сразу же запросили файлы, чтобы самим распечатать робота на 3D-принтере. Другие немедленно принялись за дело, пытаясь разработать аналогичный продукт.