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kosmos_news
Инженер-программист более двух лет держит открытыми 7500 вкладок в Firefox из-за ностальгии
Все эти вкладки не повлияли на производительность компьютера и американка не планирует их закрывать.

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Разработчик программного обеспечения из США поделился в соцсети X скриншотом экрана, на котором показано 7470 открытых вкладок в браузере Firefox. Этот браузер установлен на компьютере жительницы США. Женщина (известно только её имя — Хейзел) уже два года намеренно не закрывает ни одной вкладки.
Изображение: Mozilla
Ей нравится как бы «коллекционировать» все сайты, которые она когда-либо посещала – по «ностальгическим причинам», как рассказала американка изданию PC Mag. Ей нравится использовать вкладки для своего рода "путешествия в прошлое". Таким образом она снова может получить доступ к прошлому опыту и мыслям, когда она впервые обращалась к тому или иному ресурсу. Однако женщина не рассказала, как ей удается ориентироваться в тысячах вкладок.

Ранее она просила у пользователей соцсети X совета, как восстановить вкладки, которые она потеряла, когда закрыла браузер. Используя кеш профиля Firefox, ей удалось восстановить все 7470 вкладок за минуту.

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Женщина утверждает, что открытые вкладки не оказывают негативного влияния на производительность Firefox. Причина этого в том, что Firefox будет загружать тот или иной веб-сайт только тогда, когда она нажимает на одну из бесчисленных вкладок.

Когда дело касается таких браузеров, как Google Chrome, пользователи часто жалуются, что производительность снижается при наличии большого количества открытых вкладок. Google недавно анонсировал новую функцию, которая упростит организацию вкладок.

Mozilla также анонсировала такую функцию.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить людям еще лучшие инструменты для управления десятками и тысячами вкладок. Хотя нам кажется удивительным, что у кого-то открыто 7000 вкладок, это также показывает, что управление вкладками является распространенной проблемой», — рассказал Mozilla PCMag. 

Новую функцию планируется представить в этом году. Также Mozilla недавно представила крупное обновление мобильной версии своего браузера Firefox. Цель состоит в том, чтобы создать открытую экосистему, которая также позволит использовать расширения для мобильных телефонов и планшетов. 

#технологии #firefox #браузер
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