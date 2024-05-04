После слабой недели в ночь на субботу, 4 мая, котировки первой криптовалюты восстановились к уровню $63 000 после коррекции до $57 000. Причина: решение ФРС.

На этой неделе рынок криптовалют резко обвалился. Цена биткоина временно упала ниже отметки в $60 000. В пятницу, 3 мая, криптовалюта начала потихоньку восстанавливаться, и в субботу, 4 мая, цена вернулась к уровню выше $63 000.

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В середине недели курс BTC откатывался до $56 500. Это означает, что он рухнул до самого низкого уровня примерно за два месяца. Цена снизилась более чем на 20% с рекордного максимума в более чем $73 000, достигнутого в середине марта.

И все это случилось вскоре после халвинга. От этого события многие ожидали сильного положительного импульса для курса BTC. Краткосрочная реакция цены на халвинг оказалась непредсказуемой, поскольку ее рост в основном был вызван спекуляциями. И именно поэтому курс может внезапно расти или падать.

Итак, примерно через две недели после халвинга рынок пережил сильные потери. Однако связывать это с халвингом нет никаких оснований. Есть много признаков того, что макроэкономическая ситуация станет доминирующим фактором для рынка криптовалют в ближайшие несколько месяцев.

Одна из ключевых тем: динамика процентных ставок. Так было на последнем бычьем ралли. Точнее, в его конце. Изменение курса сопровождалось перспективой повышения процентных ставок в США. ФРС начала сигнализировать об отказе от политики нулевых процентных ставок в конце осени 2021 года.

И когда несколько месяцев спустя процентные ставки действительно начали быстро и значительно повышаться, приближалась криптозима. Фоном для изменения денежно-кредитной политики стала высокая инфляция, которая выходила из-под контроля по сравнению с целевым показателем инфляции центрального банка.

Спустя два с половиной года ситуация изменилась: в 2023 году инфляция снова существенно снизилась. Поэтому многие на финансовом рынке ожидали, что центральный банк опять изменит курс – в сторону снижения процентных ставок.

Однако затем стало ясно, что ожидаемой многими рецессии в США не произошло. С другой стороны, инфляция в последние месяцы оказалась более устойчивой, чем надеялся центральный банк. И эта комбинация приводит к более осторожному подходу центрального банка: устойчивая экономическая ситуация показывает, что снижение процентных ставок не обязательно необходимо – тем более, что потенциально они могут снова подпитывать инфляцию.

Очередное заседание Федеральной резервной системы США по процентным ставкам состоялось в среду, 1 мая. Во многом заранее ожидалось, что ключевая процентная ставка останется неизменной в диапазоне от 5,25 до 5,5 процента. Однако сопутствующие заявления главы центрального банка Джерома Пауэлла были истолкованы рынками как означающие, что, очевидно, придется готовиться к высоким процентным ставкам.

Такой сценарий обычно считается плохим для всех «рисковых активов», к которым относятся как криптовалюты, так и акции. Пока неизвестно, будут ли в этом году повышаться процентные ставки. Но ясно одно: любой, кто активен на рынке криптовалют, должен быть готов к тому, что влияние макроэкономики будет доминировать на рынке в ближайшем будущем – и курс может двигаться в обоих направлениях.