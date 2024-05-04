Китайский космический зонд «Чанъэ-6» призван впервые доставить на Землю образцы горных пород с обратной стороны Луны.

В пятницу, 3 мая, Китай отправил космический корабль «Чанъэ-6» на Луну. Ракета Y8 «Чанчжэн-5» стартовала с космодрома Вэньчан на тропическом острове Хайнань на юге Китая днем (по местному времени). Беспилотный лунный зонд предназначен для того, чтобы приземлиться на обратной стороне Луны и впервые доставить оттуда образцы горных пород на Землю.

Старт китайской ракеты. Источник: Space.com

Это шестая лунная миссия Китая с 2007 года. «Чанъэ-5» доставил на Землю образцы с видимой стороны Луны для исследования в 2020 году. Ранее, в 2019 году, ровер «Чанъэ-4» впервые оказался на обратной стороне Луны и исследовал там местность.

Ожидается, что миссия «Чанъэ-6» продлится в общей сложности 53 дня, сообщает Space.com. В миссии участвуют 4 космических аппарата. Орбитальный аппарат выйдет на орбиту вокруг Луны. Посадочный модуль спустится на поверхность Луны и соберет образцы горных пород в бассейне Аполлона, которые манипулятор перенесет в другой модуль. Он доставит образцы, которые должны весить максимум 2 килограмма, обратно на лунную орбиту, где они будут переданы на орбитальный аппарат. Далее образцы горных пород будут храниться в возвращаемом модуле, который должен прибыть на поверхность Земли.

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Образцы призваны помочь ответить на научные вопросы о столкновениях объектов в ранней Солнечной системе и геологической эволюции Луны.

Готовясь к миссии, Китайская Народная Республика уже вывела на лунную орбиту спутник связи. Он необходим для поддержки связи с центром управления на Земле.

Как и в случае с предыдущими миссиями, Китай перевозит на «Чанъэ-6» приборы из других стран. Зонд перевозит оборудование и приборы из Франции, Италии, Швеции и Пакистана. Для Китая шестая лунная миссия ознаменует успех страны в космической отрасли. Ранее лунные зонды из Индии, Израиля, Японии и России не достигли пункта назначения, как планировалось.

Как сообщает научный журнал Science, местом приземления является самый большой и старый ударный кратер на Луне. Его диаметр составляет более 2500 километров, глубина - 8 километров. Ученые давно хотели получить образцы горных пород этого региона.

Считается, что огромный кратер образовался в результате удара астероида. Но как давно это было? По данным Science, некоторые исследователи считают, что кратер возник 4,3 миллиарда лет назад, другие считают, что удар астероида произошел на сотни миллионов лет позже.

Китай также хочет отправить на Луну миссию с экипажем к 2030 году. Спутник Земли вновь стал интересен для многих космических держав, поскольку считается, что там находится ценное сырье.