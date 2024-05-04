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kosmos_news
The War Zone: Израиль сбивает множество своих дронов из-за несовершенства системы распознования
В борьбе с ХАМАС Израиль, очевидно, уничтожает многие из своих дронов из-за проблем с их идентификацией. Такие атаки называются «дружественным огнём».

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Израильским военным часто трудно идентифицировать свои беспилотники, поэтому они сами их часто сбивают. «Дружественный огонь» направлен только против автономных летательных аппаратов, то есть не против самолетов. Но, очевидно, что потеря дронов означает значительный урон, ведь такие беспилотники могли бы поддержать израильскую армию. В разговоре с The War Zone офицер морской пехоты США высказал мнение по этой проблеме.
Источник изображения: REUTERS
40% БАС (беспилотных авиационных систем), сбитых Израилем, предположительно являются его собственными дронами, сообщает 2 мая The War Zone со ссылкой на офицера Майкла Прудена.


«Во время израильских операций в секторе Газа, когда солдаты видят небольшой БПЛА, что они делают, если его невозможно сразу идентифицировать? Они сбивают его», — говорит Пруден. 

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Поскольку атаки дронов могут произойти очень быстро, у военных мало времени, чтобы выяснить, кто ими управляет.

В отличие от более крупных дронов, небольшие БПЛА не комплектуются специальными коммуникационными технологиями, которые могли бы указать, свой это аппарат или вражеский (технология распознавания называется IFF – Identification Friend или Foe). Но поскольку дроны все чаще используются в качестве военной техники, их количество в зонах боевых действий увеличивается. По словам Прудена, эта проблема затрагивает не только Израиль.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) располагает одной из самых современных интегрированных систем ПВО в мире. Поэтому можно предположить, что для других армий проблема еще серьезнее.

«Дружественный огонь» применим не только к небольшим низко летящим дронам. Буквально в феврале немецкий фрегат Hessen едва не сбил MQ-9 Reaper ВВС США. Поскольку его невозможно было идентифицировать, предполагалось, что аппарат принадлежит хуситам. Две зенитные ракеты всё же были выпущены по дрону, но по техническим причинам не смогли достичь цели и упали в море.

Дроны также доказали свою незаменимость в других текущих военных конфликтах. Их можно быстро собрать, они недороги и могут использоваться для наблюдения и атак. Даже небольшие дроны, доступные на открытом рынке, будучи оснащенными взрывным зарядом, становятся опасным оружием. Поэтому и Россия, и Украина постоянно работают над дальнейшим развитием своей системы защиты от беспилотников.

Для того чтобы следить за собственными дронами и информировать солдат об их местонахождении во время операций, разрабатывается широкий спектр решений, особенно сенсорные системы. Искусственный интеллект также может быть частью таких систем.

#израиль #дроны #военная техника #беспилотника #дружественный огонь
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