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kosmos_news
Связанный с Telegram токен TON возобновил рост на фоне инвестиций от Pantera Capital
Криптовалюта Toncoin (TON) возобновила рост на фоне инвестиций от венчурной фирмы Pantera Capital.

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The Open Network (TON), блокчейн Toncoin, тесно связанный с приложением для обмена сообщениями Telegram, продолжает набирать обороты. После того, как недавно было объявлено о 900 миллионах активных пользователей, к проекту присоединяется Pantera Capital, один из самых известных криптофондов в мире. Об этом было объявлено 2 мая, а день спустя нативная монета проекта существенно выросла в цене.
Toncoin. Фото: Ton.org

«Мы считаем, что TON способен донести криптовалюту до масс, поскольку она широко используется в сети Telegram. Telegram имеет более 900 миллионов активных пользователей в месяц на своей новаторской, быстрой и безопасной платформе обмена сообщениями, которая используется для личного и группового общения, создания больших сообществ, обмена контентом и многого другого», — сказал Пол Верадиттакит, управляющий партнер Pantera Capital.

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У приложения было 36,7 миллионами загрузок в январе 2024 года, напоминает Пол Верадиттакит. Инвестор констатирует, что Telegram находится на пути роста, темпы которого превосходят только WhatsApp и Snapchat — другие приложения для обмена сообщениями, такие как Signal, Messenger или WeChat, будут расти медленнее.

Как известно, Toncoin тесно связан с Telegram; варианты использования можно найти только в приложении для обмена сообщениями. Основатель Telegram Павел Дуров изначально хотел создать свой собственный токен GRAM, но Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) не разрешила это сделать. После переезда в Дубай и перезапуска криптопроекта под названием The Open Network инвесторы, такие как Pantera, теперь снова присоединяются к проекту.

Telegram — единственная крупная платформа, свободная от нормативных препятствий для интеграции Web3 в открытую сеть блокчейнов. У конкурентов ничего не вышло: Messenger пытался интегрировать криптовалютные платежи с Libra, но в конечном итоге столкнулся с нормативными препятствиями со стороны США, которые привели к полному закрытию. WeChat пытался интегрировать платежи CBDC с цифровыми юанями, но система ограничена в масштабируемости, и разработчики не имеют возможности создавать приложения без разрешения.

На фоне позитивных новостей цена TON выросла на 14% за сутки, и 3 мая за монету дают $5,51, согласно CoinGecko. Ранее, в апреле, цена Toncoin поднялась до своего предыдущего рекордного максимума в $7,65 за токен, но с тех пор упала примерно на 30%.

TON теперь находится на 10-м месте в списке ведущих цифровых активов, оставляя позади другие блокчейны, такие как Cardano или Avalanche, с точки зрения рыночной капитализации. TON будет чаще использоваться для оплаты мини-приложений в Telegram.

В настоящее время TON в основном используется для вознаграждения каналам за рекламу. Стикеры Telegram также можно превратить в NFT и оплатить их с помощью TON.

Другие приложения для обмена сообщениями также пытались создать криптотокены, но потерпели неудачу по нормативным причинам. Также важно, что Telegram интегрировал стейблкоин Tether (USDT), который может использоваться пользователями в качестве средства оплаты.

#криптовалюты #инвестиции #telegram #токен #ton #pantera capital
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