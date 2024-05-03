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kosmos_news
Business Insider: Запрет США на импорт урана из России может коснуться атомной отрасли
Отказавшись от российского импорта урана, США хотят увеличить внутреннее производство. Ядерное топливо компаний, связанных с США, уже заменяет российское топливо.

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Сенат США 30 апреля поддержал положения, запрещающие импорт урана (в частности – НОУ, низкообогащенного урана) из России. Ранее, в декабре 2023 года, Палата представителей согласилась на такой шаг. После того как Джо Байден утвердит положения, запрет вступит в силу (через 90 дней после его подписания президентом).

Изображение из открытых источников

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В исключительных ситуациях Министерство энергетики сможет ослабить санкции при определенных условиях. Например, должны существовать опасения, что спрос на энергию атомных электростанций в стране не будет удовлетворен или что правительство решит, что импорт урана отвечает «национальным интересам». Кроме того, около $2,7 млрд планируется выделить на поддержку производственных мощностей в США.

Инициативу американцев можно рассматривать с двух сторон. С одной стороны, они хотят лишить бюджет РФ дохода, следовательно, косвенно помочь Украине. С другой стороны, так же, как Европа стала зависеть от российского газа, США в течение многих лет полагались на импорт обогащенного урана из РФ, из которого позже производили ядерное топливо.

По данным Управления энергетической информации (EIA), в 2022 году Россия стала крупнейшим поставщиком обогащенного урана в США. На долю внутреннего производства пришлось 27%, а остальную часть спроса покрывали (в том числе, атомные электростанции в США) благодаря импорту, например, из Германии или Великобритании.

Еще до принятия постановления Конгрессом санкций на сайте Белого дома появилось объяснение, почему необходимо отказаться от импорта из России:


«Это приоритет национальной безопасности, поскольку зависимость от российских поставок урана создает риски для экономики и атомной промышленности США. Без санкций Россия продолжит сохранять свои лидирующие позиции на мировом урановом рынке в ущерб союзникам и партнерам США».

Однако американское издание Business Insider отмечает, что хотя Россия будет терять около $1 млрд ежегодно (именно во столько оценивалась прибыль РФ от продажи обогащенного урана), запрет может коснуться атомной отрасли.


«Поиск альтернативного источника поставок может не только стать проблемой для АЭС, но и привести к росту цен на обогащенный уран примерно на 20%», – утверждает Business Insider.

В конечном счете, цены могут вызывать наименьшее беспокойство у операторов атомных электростанций США. Обогащенный уран из России — это готовый продукт, который можно использовать для производства ядерного топлива, и в США есть заводы по его производству. 

Хуже с заводами по обогащению урана. В США такой завод только один, он принадлежит Urenco. Как указали во Всемирной ядерной организации, предприятия смогло выдавать примерно 32% ежегодно от потребностей на обогащенный уран в США (данные 2020 г.). Однако Urenco не контролируется американскими властями, поэтому «своего» завода по обогащению урана для нужд местных электростанций у американцев по сути нет.

Исключение составляет центр в Огайо, но там ведутся работы по HALEU, то есть высокопробному низкообогащенному урану. В реакторы нового поколения будет отправляться только такой обогащенный уран; существующие реакторы вряд ли его будут использовать. Несколько недель назад Белый дом похвалил завод в Огайо за успешное производство первых 100 кг HALEU.

Помимо покрытия спроса внутри страны, США должны также подумать об обязательствах компаний за рубежом. В последние годы американо-канадская компания Westinghouse стала поставщиком ядерного топлива в Болгарию и Украину. Компания Westinghouse в буквальном смысле слова занимает место России — она разработала альтернативный вариант топлива, которое можно использовать в реакторах ВВЭР-1000 российского производства. 

В то же время, стоит отметить, что топливо производится на заводе в Швеции и в сотрудничестве, в частности, с организациями из Испании (Enusa).

#россия #сша #технологии #аэс #атомная энергетика #уран
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