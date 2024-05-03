Газ из Азербайджана поступает в Евросоюз, но Россия зарабатывает с этих контрактов свой процент, так как «Лукойл» имеет акции месторождения.

Российский энергетический гигант «Лукойл» может получить до $7 млрд в течение следующего десятилетия от газового месторождения в Азербайджане, акциями которого он владеет. Газ этого месторождение поступает в Евросоюз, согласно отчету неправительственной организации Global Witness.

Изображение из открытых источников Это газоконденсатное месторождение «Шах-Дениз», расположенное в азербайджанских водах Каспийского моря. Это одно из крупнейших подобных месторождений в мире и единственное в Азербайджане, которое экспортирует газ в ЕС.

В 2022 году в рамках усилий ЕС по отказу от газа из России глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписала с президентом Ильхамом Алиевым соглашение об удвоении импорта газа из этой страны. По оценкам экспертов, соглашение привело к увеличению экспорта газа из Азербайджана в ЕС с 8,1 миллиарда кубометров в 2021 году до 11,4 миллиарда кубометров в 2022 году и 11,6 млрд куб. в 2023 году.

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Хотя месторождением управляет британская компания BP, «Лукойлу» принадлежит 19,99% его акций, сообщает Global Witness. Это означает, что российский гигант также может получить выгоду от сделок с ЕС. И это немалая сумма – по подсчетам организации, до $7 млрд нетто, то есть за вычетом налогов, инвестиций и операционных расходов, в 2024-2033 годах. Документация «Лукойла», полученная Global Witness, показывает, что в число европейских компаний, имеющих долгосрочные контракты на импорт газа из «Шах-Дениза» в ЕС, входят Shell, Uniper, Engie и Enel.

Как отметил 2 мая портал Politico, хотя «Лукойл» и не попал в санкционный список ЕС, европейские страны не очень хотели иметь дело с компанией. ЕС хотел получить альтернативу российским энергоресурсам, но получилось, что деньги все равно поступают в РФ.

Как выяснилось в отчете, компания «Лукойл», ведущая бизнес на всей территории ЕС, в последние годы была одним из основных источников пополнения бюджета российского государства. По данным ResourceProjects.org, с 2015 по 2020 год компания перевела в бюджет России $63,8 млрд. «Лукойл» позиционируется как «частная компания без государственного участия».