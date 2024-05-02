Предполагается, что новая подводная лодка имеет «бесконечный» радиус действия, поскольку может заряжать свои батареи самостоятельно.

Manta Ray — новый тип автономного подводного аппарата, призванный открыть эру беспилотных подводных лодок. Он не только выглядит как субмарина из фильма о Джеймсе Бонде, но и может похвастаться множеством высокотехнологичных возможностей. Внешне он напоминает рыбу манта или гигантского морского дьявола.

Рыба манта или гигантский морской дьявол. Изображение из открытых источников 10 апреля впервые появилась информация о новой субмарине, а в мае разработчик продемонстрировал изображения прототипа.

Источник изображения: Northrop Grumman / DARPA Беспилотный подводный аппарат – это уже не техника из научной фантастики. Подводная лодка с крыльями недавно прошла масштабные испытания в открытом море. Плавучесть, гребные винты и рули – все проверялось и на поверхности, и под водой.

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Испытания проходили у берегов южной Калифорнии. На фотографиях впервые показаны реальные размеры подводной лодки. При этом, точные размеры, информация о весе и другие ключевые данные пока недоступны.

Подводный дрон Manta Ray. Northrop Grumman / DARPA Об этом сообщило Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов DARPA, исследовательский департамент армии США совместно с оборонной компанией Northrop Grumman.

Northrop Grumman / DARPA Аппарат производится модулями разными компаниями. Эти отдельные детали затем транспортируются непосредственно на завод и собираются на месте. Такое решение обеспечивает возможность быстро собрать аппарат, и оперативно подготовить Manta Ray к эксплуатации. Автономная субмарина может выполнять самые различные задачи — как исследовательские, так и разведывательные. Аппарат может заряжать свои батареи самостоятельно и поэтому находиться в походе очень долгое время.